«На его месте Пётр продолжил бы биться»: Малыхин о дисквалификации Яна, отношении к Стерлингу и дебюте в ONE FC

Руководству Абсолютного бойцовского чемпионата стоило признать несостоявшимся поединок между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом. Об этом в интервью RT заявил Анатолий Малыхин. Боец раскритиковал поведение американца по окончании схватки и выразил уверенность, что он не сможет навязать конкуренцию россиянину в реванше. Спортсмен рассказал о своём дебюте в ONE FC и признался, каково было на протяжении недели не сообщать о результате боя, транслировавшегося в записи.

— Вы успешно дебютировали в ONE FC. Какие остались впечатления от первого турнира в новой организации?

— Самое яркое — победа. Всё закончилось быстро. Много работы было проделано перед этим боем. К этому моменту перерыв в выступлениях составлял год и четыре месяца, поэтому очень ждал возможности снова подраться. Кроме того, не терпелось попробовать свои силы в промоушене мирового уровня. В итоге вышел, взял верх. Да ещё и имел возможность разделить успех с братом. Он полетел вместе со мной в Сингапур, а вот любимую с сыном не пустили из-за коронавируса.

— Всем уже известно, как проходит допуск бойцов к турнирам UFC и российских промоушенов в условиях пандемии. Как этот процесс налажен в ONE FC?

— По прилёте тебя закрывают на карантин, берут два теста на COVID-19. Если оба чистые, то на день четвёртый-пятый выпускают часок потренироваться, разрешают поплавать в бассейне минут 40. Кроме того, появляется возможность видеться со своими секундантами. С этого момента ты можешь хотя бы передвигаться из комнаты в комнату. В целом всё довольно строго. Выйти толком никуда нельзя. Остаётся из окна смотреть на Сингапур.

— С попаданием на стадион всё так же непросто?

— Почти. Загоняют в отдельный автобус — тебя и секундантов. Больше в него никого не пускают. На самой арене всё огорожено. Не дай бог кто подойдёт к тебе! Мы дуэль взглядов проводили на расстоянии километра. Я на Мачадо смотрел в бинокль, думал — он, не он (смеётся). Но в принципе, был готов к подобным условиям. Очень рад, что турниры вообще проводятся в такое время. Есть возможность и побиться, и подзаработать.

— Также говорят, что в ONE FC очень строго относятся к формированию весовых категорий и сгонкам веса. Расскажете подробнее?

— Я тяжеловес, поэтому не прочувствовал это на себе в полной мере. Перед турниром у тебя дважды берут анализ мочи и проверяют, сколько соли и прочих веществ содержится у тебя в организме. Если чего-то не хватает, то тебя просто не допускают. Рядом со мной стоял парень, и ему сказали пить воду. Он спросил: «Как воду? У меня же тогда веса не будет».

— Что ему ответили?

— Сказали, что может переходить в другую весовую. Но в клетку он войдёт только с необходимым процентом содержания воды в организме. Там к подобному относятся очень серьёзно. Меня-то сразу спросили: «Тяжёлый вес? Тогда всё понятно. Для вас это просто». А вот «мухачам» наверняка гораздо сложнее.

В отеле в соседней комнате со мной жил боец. Так накануне взвешивания он всю ночь прыгал на скакалке. Поработает, полчаса отдохнёт — и по новой. Может, вес гонял... Лично я считаю, что это немного неправильно. С другой стороны, забота о здоровье спортсменов.

— Приходилось читать, что там довольно строгая система. В ходе подготовки к турниру боец должен регулярно взвешиваться и отправлять свои данные в промоушен, а там на их основании решат, в каком дивизионе он должен выступать...

— У меня такого не было. Возможно, потому что я тяжеловес. А так к вопросам веса относятся очень строго. Мой друг Абу-Муслим (Алиханов. — RT) рассказывал, что однажды согнал до полулёгкого веса (в ONE FC лимит данного дивизиона — 70,3 кг, аналог лёгкого в других промоушенах. — RT), так у него за это забрали 80% гонорара. Он получил копейки за бой. При этом сказал: «Забирайте хоть всё. Буду драться в 70 килограммах».

— Насколько известно, турнир состоялся 26 февраля, но был показан в записи лишь 5 марта. Для вас это первый подобный опыт?

— Конечно. Я изначально думал, что будет прямая трансляция. Это интереснее всё же: все переживают, смотрят. А когда знаешь результат...

— Каково было целую неделю знать, что вы только что одержали первую победу в крупном зарубежном промоушене, но не иметь возможности поделиться этим с болельщиками?

— ONE FC обязует тебя подписать документы о неразглашении результата. Но сами понимаете, что утаить это невозможно. Все начинают звонить — папа, мама... А если сказать бабушке, значит, будет знать половина Кемерова. Она ещё и интернет освоила. Так что да, многие знали, что я бился 26 февраля. Но мне так даже лучше. Вернулся в город, мой друг Владимир собрал в зале детей, которые переживают за меня. Как закончилась трансляция, вышел к ним. Для них это был сюрприз. Думали, что дерусь, а я уже здесь.

При этом мне понятно решение промоушена. Благодаря этому они экономят деньги. Аренда огромного стадиона стоит дорого. К тому же на первом этаже они содержат целый госпиталь, снимают автобусы и всё прочее. Конечно, им удобнее провести три турнира и потом показывать их в записи.

— В итоге кому первому рассказали об исходе схватки с Мачадо?

— Жене, конечно же. Она всегда уверена в моей победе, но всё равно сильно переживает. А потом уже маме, папе, бабушке. Примечательно, что некоторые знакомые хотели не поинтересоваться результатом боя или поздравить, а подзаработать. Говорили: «Эй, братан, где можно ставку сделать?» Отвечал, что нигде, так как поединок транслируется в записи.

— Могло показаться, что вы даже не вспотели по ходу битвы. Это была самая лёгкая схватка в карьере?

— Так только кажется. Я очень сильно переживал перед боем, потому что незадолго до него переболел коронавирусом, лежал в реанимации. Никому не рассказывал об этом, но, когда приехал в Таиланд, решил подняться в гору. Раньше я забегал на неё за 15 минут, а в этот раз мне потребовалось около часа. Постоянно останавливался, а часть дистанции вообще шёл пешком.

Прибавьте к этому ещё и почти полуторагодичный простой. Поэтому ещё и волновался, заржавел или нет. Однако чувствовал, что очень хорошо готов к поединку. Ведь за всё это время я не дал слабину: тренировался дважды в день, следил за питанием, не позволял себе лишнего.

— Что насчёт самого боя?

— Мачадо очень крепкий. Знал, что он будет сражаться до конца. Вообще, изначально хотел поработать с ним в стойке, продышаться, подвигаться. Но он сам пошёл в борьбу. Не знаю, то ли у него в Бразилии нет YouTube, то ли он не смотрел мои предыдущие схватки. Куда он мне в ноги полез? Какое бразильское джиу-джитсу (смеётся)? Да, можно сказать, что я не устал. Но это лишь потому, что был в своей стихии.

Плюс настраивал себя перед боем. Говорил себе, что если я могу проиграть Мачадо, который не входит в десятку сильнейших тяжеловесов, то какой мне смысл надеяться побить кого-то из топов. Вот с такими мыслями и заходил в клетку.

— Любители ММА были в курсе, что ваш соперник — бывший претендент на титул ONE FC в полутяжёлом весе. Но менее искушённые болельщики наверняка удивились, что непобеждённому россиянину дали в соперники своего рода «мешка». Приходили подобные отзывы от фанатов?

— Нет, такого не было. У меня, может, и немногочисленная аудитория, но разбирающаяся в смешанных единоборствах. В конце концов, я только добивал его около полутора минут. У Мачадо лопается кожа, а он всё равно сопротивляется. Чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Ну какой он мешок?

— Думаю, многим интересно понять, где заканчивается подготовка под конкретного соперника и начинается импровизация и проявляется интеллект самого бойца. Что вы отрабатывали заранее в преддверии этого противостояния?

— Я не люблю заниматься этим. Да, в вольной борьбе я ещё практиковал подобное: оттачивал какой-то конкретный приём. А ММА мне нравится тем, что здесь твои заготовки редко помогают. Надо, чтобы твоя голова постоянно работала, отталкивалась от конкретной ситуации: куда лезет твой соперник, что придумывает. Поэтому предпочитаю обходиться без конкретных планов на бой. Стоит тебе пропустить серьёзный удар, и всё надо начинать сначала.

— Недавно Россия лишилась одного из своих чемпионов в топ-промоушенах — Пётр Ян был дисквалифицирован и уступил Алджамейну Стерлингу пояс UFC в легчайшем весе. Какие впечатления у вас остались от поединка?

— Пётр просто уничтожал Алджамейна, издевался над ним. А эта ситуация с коленом лишь пойдёт ему на пользу. Если бы он просто разобрал Стерлинга, то это не было бы столь обсуждаемо. А сейчас поднялся шум, причём все на стороне Яна. Скажем честно, удар коленом был неплохой, он здорово приложился.

— Решение дисквалифицировать Яна можно назвать справедливым?

— На мой взгляд, если бы бой был объявлен несостоявшимся, то проблем бы не было. Кроме того, не считаю правильным, что Стерлинг так поступил с трофеем. Люди годами проливают пот ради него, а ты бросаешь на пол. На месте Алджамейна я бы этого не делал, а потом встретился с Петром в раздевалке, надел бы на него пояс и сказал: «Получилось так, как получилось. Если всё сложится, в реванше я заберу его у тебя». Это был бы очень грамотный ход со стороны американца. Но он поступил иначе. Значит, Ян ещё жёстче надерёт ему задницу в ответном поединке.

— Не сомневаетесь в успехе Яна?

— Петя — зверь, сибиряк, настоящий гангстер. На мой взгляд, сейчас нет ни одного бойца его уровня. Он ещё долго будет чемпионом. Плюс ко всему, мне кажется, что в этом бою Ян предстал в неидеальной форме. Возможно, American Top Team — не его место. Мы тренируемся в одном зале, и я видел его в гораздо лучшем состоянии.

— Думаете, Ти Джей Диллашоу и Генри Сехудо не смогут ничего противопоставить Петру?

— Диллашоу — сбитый лётчик. Это не уровень Яна. Что касается Сехудо, думаю, на дистанции Петя будет смотреться лучше и одержит довольно лёгкую победу.

— Возвращаясь к самой дуэли на UFC 259. Существует версия, что команду бить коленом Яну дали его угловые. Вы сами часто обращаетесь к своей команде в таких ситуациях?

— От угловых очень много зависит. Они видят то, чего не может видеть боец. Поэтому секунданты должны вести бой, подсказывать. Если действительно они сказали ему бить коленом, то это минус. В противном случае — ничего страшного. Просто Ян подумал, что Стерлинг поднялся, поэтому ударил. В ММА такое часто случается. А в том же ONE FC вообще можно забивать коленями — неважно, касается оппонент земли четырьмя или пятью точками.

— После боя многие заподозрили Стерлинга в симуляции. Сказали, что он якобы мог продолжить бой, но подыграл и таким образом забрал пояс. Не считаете, что немного непочтительно обвинять в подобном бойца, только что получившего запрещённый удар коленом в висок?

— Над ним глумятся не из-за этого. Люди недоумевают оттого, что совсем недавно он бросал трофей на землю, а некоторое время спустя стоит у барной стойки с начищенным поясом на плече.

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— По сути, Стерлинга обвиняли в отказе от продолжения битвы, по ходу которой он пропустил нокаутирующий запрещённый удар. Насколько логично ему было продолжать бой в таком состоянии, ведь чувствовал он себя явно не лучшим образом?

— На его месте Пётр продолжил бы биться. Но у американцев другой менталитет. В какой-то степени я его понимаю: такие удары отнимают много энергии, сил. Стерлинг имел право закончить поединок и воспользовался им. Просто не надо было так исполнять. Стоило просто сесть и сказать: «Был запрещённый удар, я не могу драться дальше».

На мой взгляд, ситуация вокруг Стерлинга обострилась именно после того, как появились его фотографии в баре, у бассейна. Поначалу меня это не трогало, но впоследствии понял, что не могу быть на его стороне.

— Думаю, многие бойцы так или иначе проецировали эту ситуацию на себя. Как бы вы поступили на месте Стерлинга, если бы получили подобный удар в поединке со Стипе Миочичем за титул чемпиона UFC?

— Это очень сложно. Не могу знать, насколько потрясло Стерлинга. Если удар действительно был сильным, а в глазах у тебя двоится, то продолжать невозможно. Если урон был небольшой, то стоит биться дальше. Судя по видео, Ян очень хорошо попал. Знаю, многие потом выкладывали фотографии, что Алджамейн якобы успел подставить руку, но это всё бред. Он сделал это уже после.

— Подводя итог, кто прав в данной ситуации?

— Если по пацанским правилам, то Ян. Однако правила UFC на стороне Стерлинга. Но будь я на месте Даны Уайта и судей, объявил бы бой несостоявшимся и не стал бы короновать Алджамейна.