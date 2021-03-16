Исмаилов: наш конфликт не закончится для Минеева противостоянием в клетке

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил, что его противостояние с чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым вышло далеко за пределы спорта.

«Я же сказал, что в сентябре будет бой. Почему меня никто не слышит? В конце сентября мы с ним будем драться. А когда у нас пройдёт спортивное противостояние, то я его буду бить на улице. Я выиграю у него в бою, а затем, где бы его ни увидел, я его буду бить. А возможно, найду возможность подловить его, чтобы побить. Это не закончится для него данным противостоянием. Пока у нас не закрыт личный вопрос, я это так просто не оставлю. Он затронул меня, задел меня. Он оскорблял меня, я такое не оставляю. Я это говорю сейчас для всех, чтобы потом это не стало новостью. Мага сейчас говорит всем, что это не закончится спортом», — цитирует Исмаилова YouTube-канал USACHEV TV.

Первый бой между Исмаиловым и Минеевым, который прошёл в 2018 году, завершился вничью.

Ранее Исмаилов оценил шансы Яна на победу в бою со Стерлингом.