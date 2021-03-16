Исмаилов: наш конфликт не закончится для Минеева противостоянием в клетке

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил, что его противостояние с чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым вышло далеко за пределы спорта.
Исмаилов: наш конфликт не закончится для Минеева противостоянием в клетке
  • АГН «Москва»

«Я же сказал, что в сентябре будет бой. Почему меня никто не слышит? В конце сентября мы с ним будем драться. А когда у нас пройдёт спортивное противостояние, то я его буду бить на улице. Я выиграю у него в бою, а затем, где бы его ни увидел, я его буду бить. А возможно, найду возможность подловить его, чтобы побить. Это не закончится для него данным противостоянием. Пока у нас не закрыт личный вопрос, я это так просто не оставлю. Он затронул меня, задел меня. Он оскорблял меня, я такое не оставляю. Я это говорю сейчас для всех, чтобы потом это не стало новостью. Мага сейчас говорит всем, что это не закончится спортом», — цитирует Исмаилова YouTube-канал USACHEV TV.

Первый бой между Исмаиловым и Минеевым, который прошёл в 2018 году, завершился вничью.

Ранее Исмаилов оценил шансы Яна на победу в бою со Стерлингом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить