Исмаилов оценил шансы Яна на победу в бою со Стерлингом

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов высказался о предстоящем поединке между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе соотечественником Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом.

«Мне кажется, выиграет Пётр Ян. Сложно сказать, нокаутом или судейским решением. Оцениваю шансы Яна 80 на 20. Пётр очень сильно набрал в борьбе. В ударной технике Ян очень хорошо работает, прогрессирует. Будем болеть за Яна, жду от него победы», — цитирует Исмаилова Sport24.

Поединок Яна, для которого это будет первая защита титула, со Стерлингом состоится 7 марта на турнире UFC 259. В послужном списке 27-летнего россиянина 15 побед и одно поражение. На счету 31-летнего американца 19 побед и три поражения.

Ранее Рамазан Эмеев выразил мнение, что Ян победит Стерлинга единогласным решением судей.