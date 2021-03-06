Эмеев считает, что Ян победит Стерлинга единогласным решением судей

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Российский боец смешанного стиля Рамазан Эмеев поделился ожиданиями от предстоящего поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе соотечественником Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом.
Эмеев считает, что Ян победит Стерлинга единогласным решением судей
  • Reuters

«Думаю, что Ян выиграет этот бой единогласным решением судей. Бойцы проведут все раунды и исход поединка будет зависеть от судейских записок. Пётр на позитиве, он настроен на победу. Стерлинг конечно хороший соперник, будет стараться перевести Яна в партер. Но я всё-таки уверен, что победа будет за Петром», — цитирует Эмеева Sport24.

Поединок Яна, для которого это будет первая защита титула, со Стерлингом состоится 7 марта на турнире UFC 259. В послужном списке 27-летнего россиянина 15 побед и одно поражение. На счету 31-летнего американца 19 побед и три поражения.

Ранее Ян назвал Стерлинга курицей перед боем на UFC 259.

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