Ян назвал Стерлинга курицей перед боем на UFC 259

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян оскорбил своего соперника американца Алджамейна Стерлинга.

«Я тренировался в Дагестане, я готов к твоим переводам в партер. Они слишком лёгкие для меня. Курица», — приводит слова Яна в адрес Стерлинга ТАСС.

Поединок Яна, для которого это будет первая защита титула, со Стерлингом состоится 7 марта на турнире UFC 259. В послужном списке 27-летнего россиянина 15 побед и одно поражение. На счету 31-летнего американца 19 побед и три поражения.

Ранее сообщалось, что Ян оказался тяжелее Стерлинга на взвешивании перед боем на UFC 259.