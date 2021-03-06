Ян назвал Стерлинга курицей перед боем на UFC 259
- Reuters
«Я тренировался в Дагестане, я готов к твоим переводам в партер. Они слишком лёгкие для меня. Курица», — приводит слова Яна в адрес Стерлинга ТАСС.
Поединок Яна, для которого это будет первая защита титула, со Стерлингом состоится 7 марта на турнире UFC 259. В послужном списке 27-летнего россиянина 15 побед и одно поражение. На счету 31-летнего американца 19 побед и три поражения.
Ранее сообщалось, что Ян оказался тяжелее Стерлинга на взвешивании перед боем на UFC 259.