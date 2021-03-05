Ян оказался тяжелее Стерлинга на взвешивании перед боем на UFC 259
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Оба бойца уложились в лимит весовой категории. Вес Яна составил 61,2 кг, тогда как Стерлинг оказался на 200 граммов легче — 61,0 кг.
Поединок Яна, для которого это будет первая защита титула, со Стерлингом состоится 7 марта на турнире UFC 259. В послужном списке 27-летнего россиянина 15 побед и одно поражение. На счёту 31-летнего американца 19 побед и три поражения.
Ранее сообщалось, что Ян и Стерлинг провели дуэль взглядов перед UFC 259.