Ян оказался тяжелее Стерлинга на взвешивании перед боем на UFC 259

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Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян и американец Алджамейн Стерлинг прошли официальную процедуру взвешивания перед поединком на турнире UFC 259.
Ян оказался тяжелее Стерлинга на взвешивании перед боем на UFC 259
  • © UFC

Оба бойца уложились в лимит весовой категории. Вес Яна составил 61,2 кг, тогда как Стерлинг оказался на 200 граммов легче — 61,0 кг.

Поединок Яна, для которого это будет первая защита титула, со Стерлингом состоится 7 марта на турнире UFC 259. В послужном списке 27-летнего россиянина 15 побед и одно поражение. На счёту 31-летнего американца 19 побед и три поражения.

Ранее сообщалось, что Ян и Стерлинг провели дуэль взглядов перед UFC 259.

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