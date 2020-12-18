«Лежу под капельницами, а мне пишут, что я продался»: Малыхин о коронавирусе, «Спартаке», Исмаилове и переходе в ONE FC

Одна из особенностей заболевания коронавирусом заключается в том, что больному начинает казаться: выкарабкаться не удастся. Об этом в интервью RT заявил российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин, перенесший COVID-19. Он рассказал, как восстанавливается после болезни, ответил, почему его больше привлекает перспектива выступать в ONE FC, чем в ACA, и признался, кого хотел бы увидеть следующим соперником Магомеда Исмаилова. Также спортсмен поделился ожиданиями от выступления футбольного «Спартака» в нынешнем сезоне и объяснил, почему не хотел бы драться с Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым.

— Вы недавно переболели коронавирусом. Как самочувствие?

— До последнего думал, что это всё игрушки. Собственно, как и большинство людей в России. Говорил, болезни не существует, считал обманом. Когда до моего дебютного поединка в ONE FC с Амиром Алиакбари оставалось две недели, поехал проводить заключительный этап подготовки в Дагестан. В один из дней хорошо потренировался, но вернулся домой и почувствовал недомогание. Подумал, что перетренировался. Измерил температуру, на термометре 39 °С. Позвонил менеджеру и сказал, что заболел.

— Что было дальше?

— Три дня пил таблетки — ничего не помогало, причём с каждым днём самочувствие лишь ухудшалось. Температура держалась, а сил с кровати встать не было. Решил возвращаться в Москву, хотя поездка далась мне с большим трудом. Поместили в Вороновскую инфекционную больницу. Так плохо, как в первую ночь, никогда себя не чувствовал. Особенность коронавируса в том, что он забирается в голову. Говорит, что тебе точно не выкарабкаться. День я провёл в обычной палате, но лучше не стало, потом перевели в реанимацию. На протяжении трёх суток меня выводили из этого состояния. Спасибо большое врачам. Хотелось бы поблагодарить их за труд.

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— После этого пошли на поправку?

— Да, снова вернули в обычную палату. Провёл там 16 дней, за это время сдал два теста на COVID-19 — оба оказались отрицательными.

— Вы говорили, что поражение лёгких у вас составило 25% и 30%. Вы чувствуете, что это повлияло на ваши физические способности, например на выносливость?

— Да. Сейчас тяжело. Чувствую, что лёгкие пока не те. Необходимо проделать огромный объём работы, чтобы всё восстановить, снова вернуть тот объём. Я всегда отличался своей функционалкой, а сейчас тренируюсь с ребятами, и дышится плохо. Раньше под водой мог задерживать дыхание до двух минут, а сейчас уже после 45 секунд лёгкие начинает жечь. Как будто в них лава какая-то.

— Вы интересовались у врачей, способен ли организм спортсмена полностью восстановиться после коронавируса?

— Я и сейчас нахожусь на связи с врачами. Сказали, что всё восстановится, просто надо пить витамины и работать. Лёгкие — такой орган, который сам способен регенерироваться, но ему нужно время. Нет волшебной таблетки, чтобы всё в одночасье вернулось в прежнюю форму.

— Возможно, используете какие-то специальные препараты или методы, чтобы побыстрее восстановить работу лёгких?

— Нет. Плаваю, бегаю, делаю дыхательные упражнения, надуваю воздушные шарики.

— Когда заходит разговор о проблемах с физической формой после заболевания коронавирусом, сразу вспоминается футболист «Спартака» Зелимхан Бакаев. Будучи болельщиком красно-белых, как вы оцените нынешнее состояние хавбека?

— Судя по всему, Бакаев находится в такой же ситуации, как и я. Видимо, он тоже не ожидал, что коронавирус — настолько серьёзная вещь. На самом деле, каждый переносит болезнь по-разному. У меня много знакомых спортсменов заразились COVID-19. У кого-то вообще нет проблем с «физикой», а у кого-то наоборот. Но Зелимхан — крепкий духом парень. Думаю, скоро придёт в себя и начнёт радовать нас прекрасной игрой.

— Многие не верят, что подобные игровые проблемы могут быть связаны с коронавирусом, и Бакаев получает много критики в свой адрес…

— Мне тоже многие не верили. Лежу в больнице под капельницами, выкладываю историю в Instagram, а мне пишут: «Тебя государство купило. Коронавируса нет. Ты продался». Но чему удивляться? Ведь я сам долго не придавал ему значения. А когда переболел, то понял, насколько это опасно.

— В целом, как вам игра «Спартака» в этом сезоне?

— Если смотреть на турнирную таблицу, то всё неплохо. Но недавно был матч с «Сочи». Приготовился смотреть, сел, одел сына в спартаковский костюм, а там такое. Иногда складывается впечатление, что команде чего-то не достаёт.

— Чего именно?

— Существует такое понятие, как спартаковский дух. Мне кажется, сейчас его не хватает. Если болельщики будут вовсю поддерживать на трибунах, а футболисты — заряжаться этими эмоциями и полностью выкладываться на поле, то им не будет равных. Ведь посмотрите, состав просто сумасшедший. Хороший вратарь, защита классная, Георгий Джикия — просто пушка. Нападение... Мне очень нравится Александр Соболев. Парень — красавец. Но чего-то не достаёт. С сильными соперниками играют на равных, с «мешками» — упускают очки. Бывает, злюсь из-за этого.

— Знакомые не подкалывают?

— У меня часто спрашивают: «Да зачем болеешь за них?». Отвечаю, что у всех бывают трудные времена. Знаете, это как с ребёнком. Бывает, он наделал в подгузник, но ты его помыл, вытер, надел новый и продолжаешь любить. Так же и «Спартак». Бывает, команда тоже облажается, но предавать её нельзя. Я же с пелёнок за красно-белых, да и мой отец тоже. Дед, правда, за ЦСКА. Поэтому как приедем в деревню, начинаются шуточки.

— Как думаете, какое место «Спартак» займёт в нынешнем сезоне?

— Хотелось бы быть в тройке. Думаю, это по силам. За чемпионство бороться будет тяжело.

— В октябре вы должны были провести свой дебютный поединок в ONE FC, но из-за коронавируса он не состоялся. Есть определённость с тем, когда пройдёт бой?

— На данный момент я нахожусь на Пхукете. Здесь комфортно готовиться, отличные условия. А так как ONE FC проводит турниры в Сингапуре, то и акклиматизацию проходить не придётся, да и лететь недалеко. Сейчас мне дали полмесяца, чтобы оценить своё физическое состояние, ход восстановления. Хотел бы, чтобы схватка прошла в середине февраля.

— Имя соперника уже известно?

— Нет, но я бы хотел сойтись с Алиакбари. Мне кажется, именно бой с ним покажет, чего я стою. Амир — крепкий, побеждал сильных бойцов. Недавно он тоже заболел коронавирусом. На данный момент непонятно, как иранец перенесёт болезнь и сможет ли восстановиться к февралю. Если нет, то попросим другого оппонента.

— Вы проводите подготовку в зале Tiger Muay Thai. Российские бойцы давно облюбовали этот лагерь. Сейчас там много соотечественников?

— К сожалению, нет. Помимо меня и Абу-Муслима Алиханова (боец полусреднего веса ONE FC. — RT) здесь только Халил Раунтри из UFC и ещё пара парней. Есть с кем работать. У тренерского состава много свободного времени. Единственное, хотелось бы побольше спарринг-партнёров.

— Пётр Ян не прилетал?

— Хотел, но признался, что ему будет тяжело перенести карантин. Не осилит. Знаю, что в ближайшее время Пётр планирует отправиться в США.

— Наверняка российских болельщиков интересует, почему в качестве продолжения карьеры вы выбрали именно ONE FC? Ведь большинство отечественных бойцов если и переходят, то преимущественно в американские промоушены — UFC, Bellator или PFL.

— Мне предложили хороший контракт. Он интересен с финансовой точки зрения, кроме того, я могу продолжать выступать в России. Также мне нравится Азия. Семье комфортно находиться здесь, а мне — выступать. Конечно, хочется попробовать свои силы в UFC. Но и ONE FC сейчас подписывает интересных тяжеловесов. Это раньше моя категория была в удручающем состоянии. Проведём три поединка здесь, а там посмотрим.

— Были ли варианты подписать контракт с UFC или Bellator?

— Нет. Предложений не поступало. Если бы UFC вышел на контакт, сразу согласился бы.

— За любые деньги?

— Конечно, за копейки не хотелось бы драться. Всё-таки это труд, сопряжённый с солидными тратами. Посчитайте сами: два-три месяца подготовки, витамины, питание, услуги массажиста и диетолога. Хочется за это получать хорошие деньги. Если бы предложили $14 тыс. за бой и ещё столько же — за победу, то согласился бы.

— В России многие бойцы высказывают мнение, что промоушен ACA по уровню конкуренции значительно превосходит ONE FC и занимает третье место в мире. Согласны?

— Нет. В разных промоушенах есть проблемы в определённых весовых категориях. Безусловно, UFC и Bellator сейчас вне конкуренции, но ONE FC мне кажется более интересной организацией, чем ACA. Это касается финансовой и медиа составляющих, а также некоторых других аспектов. У каждого своё мнение. Лично я кайфую от Азии.

Что касается уровня тяжеловесов, то посмотрите на того же Алиакбари. Он выиграл все три боя в ACA и мог бы побеждать там и дальше, если бы остался. Но по каким-то причинам он перешёл в ONE FC. Значит, промоушен может чем-то заинтересовать сильных бойцов. При этом соглашусь, и в ACA хватает приличных ребят.

— Откуда проще пробиться в UFC?

— На мой взгляд, из ONE FC. Мне кажется, что UFC и Bellator больше следят за ним, чем за ACA. Но я могу ошибаться. Это лучше спросить у менеджеров.

— Наверняка многие узнали о вас по выступлениям в Fight Nights Global. Если учесть, что по контракту с ONE FC вам разрешено драться в России, интересно было бы провести несколько боёв в этом промоушене?

— Несомненно. В целом, сам промоушен вряд ли изменился. Появились спонсоры, но Камил Гаджиев остался. На мой взгляд, он нормально ведёт дела. Я бы с удовольствием подрался в России, если бы предложили интересного оппонента и хороший гонорар. Мне нравится выступать перед соотечественниками. Наши болельщики — самые крутые в плане умения создать энергетику и атмосферу. А Fight Nights Global меня устраивал во всех аспектах. Я провёл там всего два боя, но всё было здорово.

— За годы существования FNG неоднократно становился объектом критики. Например, некоторые бойцы были недовольны, что им вовремя не выплачивали гонорары. Вы сталкивались с подобными проблемами?

— Лично мне зарплату платили на следующий день. Не встречал тех, у кого с этим были проблемы. Камил лично передавал деньги.

— Чтобы полноценно вернуться в элиту российского ММА, FNG нужно устроить крупный бой. На ваш взгляд, какой поединок мог бы помочь промоушену осуществить эту задачу?

— Реванш между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым. На данный момент лучше этого боя ничего не придумаешь. Разве что схватка между Малыхиным и Исмаиловым или Минеевым. Можно с обоими по очереди за один вечер (смеётся). А если серьёзно, то здорово было бы организовать поединок с участием Фёдора Емельяненко или Виталия Минакова.

— А бой Исмаилова с Александром Шлеменко?

— Это тоже было бы круто. Как видите, многое завязано на Маге.

— С кем бы вы предпочли увидеть следующий поединок Исмаилова — с Минеевым, Шлеменко или реванш с Александром Емельяненко?

— Емельяненко там нечего делать. Этот парень уже не на том уровне. Исмаилов сделает с ним то же самое, что и в первом бою. Минеев много времени провёл в Дагестане и наверняка подтянул борьбу, а в плане ударной техники они практически на одном уровне с Магомедом. Наверное, эта битва для меня наиболее интересна.

На второе место с минимальным отставанием определю схватку со Шлеменко. Александр очень волевой боец, с ним была бы классная рубка.

— На ваш выбор влияет тот факт, что битва между Исмаиловым и Минеевым обещает быть горячей не только в клетке, но и за её пределами?

— Мне не нравится, когда льётся грязь. Считаю, что нельзя трогать религию и родных. Но можно использовать грамотный треш-ток, как это делает тот же Исмаилов. За этим интересно наблюдать. Ты видишь, что у человека ещё и голова работает. Минеев же немного перегибает. Но в целом, я не против. Сейчас век интернета. Неинтересно смотреть, как бойцы молчат. Это скорее напоминает о временах PRIDE. Не говорю, что тогда было плохо, но всё изменилось.

— Перед поединком Исмаилова со Штырковым, вы давали неплохие шансы Ивану.

— Я давал 60 на 40 в пользу Маги, но не сомневался, что ему будет непросто. Знал, что Иван проявит себя. Просто посмотрите на габариты, насколько Штырков был больше. Он должен был поймать Исмаилова одной рукой, а другой сломать. Но на деле всё вышло иначе.

— Штырков разочаровал?

— Ивану надо отдать должное, ведь в него не верили. Говорили, что Исмаилов выйдет и разберёт его. Штырков неплохо подготовился, показал характер. Причём Магомед даже «задышал» ближе к концовке. Взял ногу и прошёл в партер, но там столкнулся с сопротивлением.

— Штырков тоже «наелся»…

— Да. Пусть и не так, как раньше. Иван был готов лучше, чем обычно. Вообще, мне понравился бой. Да, хотелось побольше крови, экшена, но и так вышло неплохо.

— Вам не показалось, что Штыркову нужно было пытаться больше работать в клинче с Исмаиловым, ведь он заметно уступал ему в скорости и из-за этого не мог толком соперничать в стойке?

— Не думаю. Бороться в клинче очень тяжело. На мой взгляд, это бы пошло только в минус Штыркову. Он же базовый самбист и не привык к такой работе. Следовательно, «закислился» бы ещё быстрее. Исмаилов же борец, это его стихия. На мой взгляд, Иван избрал неплохую тактику на бой, надо было просто лучше защищаться от проходов в ноги. В этом случае всё могло бы сложиться иначе.

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— Штырков имел опыт выступлений в тяжёлом весе. Вам был бы интересен бой с ним?

— Да, при условии, что Иван будет не в рамках полутяжёлой категории. Штырков — хороший оппонент, не стал бы отказываться от встречи с ним. Мы знакомы, подписаны друг на друга в Instagram, время от времени обмениваемся сообщениями. Думаю, эта схватка была бы интересна публике.

— Помимо Штыркова, с кем из российских бойцов вам было бы интересно подраться?

— С Евгением Гончаровым, например. Он на подъёме, вплоть до боя с Мухуматом Вахаевым имел в активе длительную беспроигрышную серию. Александр Емельяненко, наверное, уже сбитый лётчик. С ним делить октагон не хочется.

Можно назвать также Антона Вязигина. Очень интересный тяжеловес. Кстати, в следующем бою он сразится именно с Гончаровым. Говоря о кавказских бойцах, там все топ-тяжеловесы находятся на контрактах. Али Исаев подписан в PFL, Ризван Куниев — в EFC. Мне интересно драться с достойными. Всё-таки время уходит, я не молодею.

— По-моему, вы забыли про Сергея Харитонова…

— Это бой мечты (смеётся).

— Как оцениваете свои шансы в битве с ним?

— На самом деле, это лёгкий поединок. Во-первых, из-за возраста Сергея, во-вторых, из-за его проблем с борьбой. Видел схватку с Линтоном Васселом и очень удивился. В тот момент осознал, что наша битва с ним была бы несмотрибельной. Конечно, в стойке Харитонов мог бы попасть, у него мощные руки. Но ему было бы тяжело работать, гадая, ударю я или пройду в ноги.

— Можете назвать того, с кем не хотели бы биться?

— С Виталием Минаковым. Очень сильно симпатизирую ему. Считаю его сильнейшим тяжеловесом в России, даже если брать в расчёт Александра Волкова.