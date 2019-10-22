Боец Малыхин: я выиграю у Александра Емельяненко

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Российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин заявил, что победил бы известного соотечественника Александра Емельяненко в случае поединка между ними.
Боец Малыхин: я выиграю у Александра Емельяненко
  • РИА Новости

«С Александром Емельяненко сейчас всем интересно, он на такой волне, на таком хайпе. Там нужно очередь занимать. Это очень хороший поединок. По правилам ММА, конечно, победил бы я. В стойке рубиться с ним не стал бы, потому что это очень опасно. Я бы его поизматывал и поборол бы. Хотя сейчас Александр не тот, что был раньше. Он набрал хорошую функциональную форму, физика хорошая, однако в борьбе у него всё равно есть проблемы. Так что ставку я сделал бы на неё», — заявил боец в интервью «Спорт-Экспрессу».

31-летний Малыхин на профессиональном уровне имеет пять побед и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Кокляев заболел накануне боя с Емельяненко.

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