Боец Малыхин: я выиграю у Александра Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин заявил, что победил бы известного соотечественника Александра Емельяненко в случае поединка между ними.

«С Александром Емельяненко сейчас всем интересно, он на такой волне, на таком хайпе. Там нужно очередь занимать. Это очень хороший поединок. По правилам ММА, конечно, победил бы я. В стойке рубиться с ним не стал бы, потому что это очень опасно. Я бы его поизматывал и поборол бы. Хотя сейчас Александр не тот, что был раньше. Он набрал хорошую функциональную форму, физика хорошая, однако в борьбе у него всё равно есть проблемы. Так что ставку я сделал бы на неё», — заявил боец в интервью «Спорт-Экспрессу».

31-летний Малыхин на профессиональном уровне имеет пять побед и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Кокляев заболел накануне боя с Емельяненко.