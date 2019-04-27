Боец MMA Малыхин заявил, что хотел бы встретиться в бою с Александром Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин ответил на вопрос, хотел бы он провести поединок с соотечественником Александром Емельяненко.

«Не хочу ничего про Сашу плохое говорить. У него быстрые руки, хорошая школа самбо, он тренировался с лучшими. Для меня было бы большой честью разделить с ним клетку. Я бы хотел этого боя. Если он готов, то я был бы не против», — приводит слова спортсмена Sport24.

Он также выразил надежду, что у Емельяненко получиться разобраться со всеми своими делами вне спорта и снова прийти в хорошую физическую форму.

«Когда Саша находился в «Ахмате», он был в шикарной форме. Люди его держали, и большое им уважение за то, что такие вложения в бойцов делают», — добавил Малыхин.

В последнем поединке Малыхин победил на турнире Fight Nights Global 93 Алексея Кудина, отправив соперника в нокаут.

Ранее боец Артём Лобов назвал Пола Малиньяджи ленивым любителем пиццы и пончиков.