Лобов назвал Малиньяджи ленивым любителем пиццы и пончиков

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Российский представитель кулачного боя Артём Лобов в преддверии поединка с американцем Полом Малиньяджи на турнире Bare Knuckle Fighting Championship заявил, что устал обсуждать своего соперника.
Лобов назвал Малиньяджи ленивым любителем пиццы и пончиков
  • © rushammer / instagram

«Сейчас меня уже просто тошнит от всего этого. Хочется побыстрее загнать Малиньяджи на ринг. Не думал, что это произойдёт, видимо, у Пола совсем плохо с деньгами, раз он на это пошёл. Ему нужно набрать форму, он ведь только слез с дивана. Большой жирный пудинг, я видел его. Он ленивый, не может согнать вес, отказаться от пиццы и пончиков», — сказал Лобов TheMacLIFE.

Также спортсмен считает, что его сопернику необходимо научиться действовать в клинче и менять темп боя.

Ранее сообщалось, что Малиньяджи сразится с Лобовым на турнире Bare Knuckle FC в июне.

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