Лобов назвал Малиньяджи ленивым любителем пиццы и пончиков
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«Сейчас меня уже просто тошнит от всего этого. Хочется побыстрее загнать Малиньяджи на ринг. Не думал, что это произойдёт, видимо, у Пола совсем плохо с деньгами, раз он на это пошёл. Ему нужно набрать форму, он ведь только слез с дивана. Большой жирный пудинг, я видел его. Он ленивый, не может согнать вес, отказаться от пиццы и пончиков», — сказал Лобов TheMacLIFE.
Также спортсмен считает, что его сопернику необходимо научиться действовать в клинче и менять темп боя.
Ранее сообщалось, что Малиньяджи сразится с Лобовым на турнире Bare Knuckle FC в июне.