Лобов назвал Малиньяджи ленивым любителем пиццы и пончиков

Российский представитель кулачного боя Артём Лобов в преддверии поединка с американцем Полом Малиньяджи на турнире Bare Knuckle Fighting Championship заявил, что устал обсуждать своего соперника.

«Сейчас меня уже просто тошнит от всего этого. Хочется побыстрее загнать Малиньяджи на ринг. Не думал, что это произойдёт, видимо, у Пола совсем плохо с деньгами, раз он на это пошёл. Ему нужно набрать форму, он ведь только слез с дивана. Большой жирный пудинг, я видел его. Он ленивый, не может согнать вес, отказаться от пиццы и пончиков», — сказал Лобов TheMacLIFE.

Также спортсмен считает, что его сопернику необходимо научиться действовать в клинче и менять темп боя.

Ранее сообщалось, что Малиньяджи сразится с Лобовым на турнире Bare Knuckle FC в июне.