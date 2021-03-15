Боксёры Фьюри и Джошуа подписали контракт на два поединка

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Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и обладатель титулов WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа подписали контракт на два поединка.
Боксёры Фьюри и Джошуа подписали контракт на два поединка
  • Reuters

«Чувствую, что самое сложное уже позади. Говорю за себя, Энтони и его команду из 258 Management. Я знаю, как тяжело мы работали последние пару месяцев. Уверен, что этот поединок настолько громкий, что его несложно будет продать. У нас уже были предложения от восьми или девяти промоушенов. Предложения поступали из различных стран Ближнего Востока, Азии, Восточной Европы и Америки. Это будет величайший бой и одно из крупнейших спортивных событий в мире. Это станет крупной победой для страны, которая захочет показать себя», — цитирует ESPN промоутера Эдди Хирна, который и объявил о подписании контракта.

Ранее Бетербиев выразил желание провести бой с Альваресом.

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