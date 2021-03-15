Бетербиев выразил желание провести бой с Альваресом

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) россиянин Артур Бетербиев заявил, что заинтересован в проведении поединка с обладателем титулов по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и WBC во втором среднем весе Саулем Альваресом.

«Говорят про бой с Канело Альваресом, было бы интересно. Посмотрим. Но сейчас мне предстоит бой 20 марта», — заявил Бетербиев на пресс-конференции.

20 марта российский боксёр в Москве сразится с немцем Адамом Дайнесом. Последний поединок Бетербиев провёл в октябре 2019 года, нокаутировав украинца Александра Гвоздика в десятом раунде.

Альварес проводил один бой в рамках полутяжёлого веса. 2 ноября 2019 года мексиканец нокаутировал другого россиянина, Сергея Ковалёва, и стал чемпионом мира по версии WBO в том же дивизионе.

Ранее Бетербиев признался, что хотел бы провести бой с чемпионом по ММА.