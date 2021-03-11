Бетербиев признался, что хотел бы провести бой с чемпионом по ММА

Чемпион мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирного боксёрского совета (WBC) в полутяжёлом весе Артур Бетербиев рассказал о своём желании провести бой по правилам MMA.

«Мне бы хотелось попробовать себя, чисто из спортивного интереса. Хотя я понтуюсь сейчас, когда так говорю, поскольку они — очень крутые парни на самом деле. Они ведь владеют различными боевыми искусствами на каком-то уровне. Это очень круто. Мне было бы интересно с их чемпионом подраться. Если бы мне предложили поединок с действующим чемпионом по ММА, то я бы согласился, но только чтобы этот поединок был по правилам ММА и всё было честно. Я Сен-Пьера попрошу подтянуть борьбу. Я с ним общался, он согласился, сказал, что надо бы мне побороться немного», — сказал Бетербиев на YouTube-канале TRUE GYM MMA.

Ранее Артур Бетербиев рассказал, почему для него важен бой с Дайнесом в Москве.