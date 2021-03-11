Бетербиев признался, что хотел бы провести бой с чемпионом по ММА

Короткая ссылка
Чемпион мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирного боксёрского совета (WBC) в полутяжёлом весе Артур Бетербиев рассказал о своём желании провести бой по правилам MMA.
Бетербиев признался, что хотел бы провести бой с чемпионом по ММА
  • © Артур Бетербиев
  • Instagram

«Мне бы хотелось попробовать себя, чисто из спортивного интереса. Хотя я понтуюсь сейчас, когда так говорю, поскольку они — очень крутые парни на самом деле. Они ведь владеют различными боевыми искусствами на каком-то уровне. Это очень круто. Мне было бы интересно с их чемпионом подраться. Если бы мне предложили поединок с действующим чемпионом по ММА, то я бы согласился, но только чтобы этот поединок был по правилам ММА и всё было честно. Я Сен-Пьера попрошу подтянуть борьбу. Я с ним общался, он согласился, сказал, что надо бы мне побороться немного», — сказал Бетербиев на YouTube-канале TRUE GYM MMA.

Ранее Артур Бетербиев рассказал, почему для него важен бой с Дайнесом в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить