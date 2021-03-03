Артур Бетербиев рассказал, почему для него важен бой с Дайнесом в Москве

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Чемпион мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев рассказал о грядущем поединке с немцем Адамом Дайнесом, который пройдёт в Москве.
Артур Бетербиев рассказал, почему для него важен бой с Дайнесом в Москве
  • © Артур Бетербиев
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«Мой предстоящий бой станет первым в моей профессиональной карьере, который я проведу в России. Это радует. Приятно, что я смогу выступить у себя на родине. Я сильно мотивирован, для меня важно защитить свои пояса. Мой соперник приедет ко мне домой, чтобы забрать их. Что касается моего соперника и самого боя — у нас есть варианты, которые мы прорабатываем с командой. Даже самый титулованный боксёр не может полностью измениться за время одной подготовки. Поэтому заготовки и варианты очень важны», — цитирует Бетербиева пресс-служба Федерации бокса России.

В последний раз Бетербиев дрался в октябре 2018 года: он победил украинца Александра Гвоздика и объединил пояса WBC и IBF. 

Ранее сообщалось, что билеты на вечер бокса с участием Бетербиева поступили в продажу.

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