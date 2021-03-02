Билеты на вечер бокса с участием Бетербиева поступили в продажу

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В продажу поступили билеты на боксёрский вечер в Москве, на котором состоится поединок между чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF россиянином Артуром Бетербиевым и немцем Адамом Дейнесом.
Билеты на вечер бокса с участием Бетербиева поступили в продажу

Бой состоится 20 марта в Москве на арене «Мегаспорт». Событие организовано промоутерской компанией «Патриот» в сотрудничестве с Top Rank при поддержке Федерации бокса России.

Билеты на данное событие поступили в продажу. Самый дешевый билет стоит 1500 рублей, самый дорогой — 50 000 рублей.

В активе 36-летнего Бетербиева 15 побед и ни одного поражения. Причём все свои бои россиянин выиграл нокаутом. На счету Дейнеса 19 побед, одно поражение и одна ничья.

Последний раз Бетербиев появлялся на ринге в октябре 2019 года и нокаутировал Александра Гвоздика, отобрав у него титул по версии WBC. Для Бетербиева предстоящий бой станет первым на территории России в рамках профессионального бокса.

Ранее Энтони Джошуа сообщил, что бой с Тайсоном Фьюри должен состояться в июле.

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