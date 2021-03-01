Джошуа сообщил, что бой с Фьюри должен состояться в июле
- Reuters
«Июнь должен стать подходящей датой. Поверьте мне. Это должно случиться для фанатов, для людей, которые призывают к этому много месяцев. Спасибо Фьюри и его команде. Голодные энтузиасты — вот кто мы такие. Великобритания, поднимайся. Я не могу дождаться боя», — цитирует Джошуа Boxingnews24.
Джошуа за свою карьеру одержал 24 победы на профессиональном ринге и потерпел одно поражение. На счету Фьюри 30 побед и одна ничья.
Ранее сообщалось, что бой между Биволом и Бетербиевым может пройти в андеркарде поединка Джошуа — Фьюри.