Бой между Биволом и Бетербиевым может пройти в андеркарде поединка Джошуа — Фьюри

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Поединок между чемпионом мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Дмитрием Биволом может пройти в андеркарде возможного поединка Тайсон Фьюри — Энтони Джошуа.
Бой между Биволом и Бетербиевым может пройти в андеркарде поединка Джошуа — Фьюри
  • © JONATHAN DANIEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

Об этом в интервью DAZN сообщил промоутер Боб Арум. По его мнению, в рамках боксёрского турнира могут сделать противостояние компаний Matchroom против Top Rank. 

В связи с этим он считает, что также могут состояться бои Терри Харпер — Микаэла Майер, Джошуа Буатси — Элейдер Альварес и Филип Хргович — Тони Йока.

Ранее Бетербиев выразил желание провести объединительный бой с Биволом.

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