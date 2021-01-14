Бой между Биволом и Бетербиевым может пройти в андеркарде поединка Джошуа — Фьюри

Поединок между чемпионом мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Дмитрием Биволом может пройти в андеркарде возможного поединка Тайсон Фьюри — Энтони Джошуа.

Об этом в интервью DAZN сообщил промоутер Боб Арум. По его мнению, в рамках боксёрского турнира могут сделать противостояние компаний Matchroom против Top Rank.

В связи с этим он считает, что также могут состояться бои Терри Харпер — Микаэла Майер, Джошуа Буатси — Элейдер Альварес и Филип Хргович — Тони Йока.

Ранее Бетербиев выразил желание провести объединительный бой с Биволом.