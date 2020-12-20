Бетербиев выразил желание провести объединительный бой с Биволом
«Что должно произойти, чтобы состоялся поединок с Биволом? Да просто стороны должны согласиться и подписать контракт. Меня не смущает, что он тоже россиянин. Я уже боксировал с украинцем Гвоздиком, мне понравилось. Потому я только за», — заявил Бетербиев в прямом эфире Instagram «Матч ТВ».
Следующий поединок Артур проведёт 30 января 2021 года в Москве. Его соперником будет немец Адам Дайнес.
Ранее Альварес заявил, что готов провести третий бой с Головкиным.