Бетербиев выразил желание провести объединительный бой с Биволом

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Чемпион мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе Артур Бетербиев признался, что был бы не против провести поединок с чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации WBA Super Дмитрием Биволом.

«Что должно произойти, чтобы состоялся поединок с Биволом? Да просто стороны должны согласиться и подписать контракт. Меня не смущает, что он тоже россиянин. Я уже боксировал с украинцем Гвоздиком, мне понравилось. Потому я только за», — заявил Бетербиев в прямом эфире Instagram «Матч ТВ».

Следующий поединок Артур проведёт 30 января 2021 года в Москве. Его соперником будет немец Адам Дайнес.

Ранее Альварес заявил, что готов провести третий бой с Головкиным.

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