Потеря пояса, слова секундантов и вероятность реванша: что обсуждают после поражения Яна от Стерлинга на UFC 259

Поединок между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом остаётся одним из самых обсуждаемых в мире ММА даже спустя двое суток после его окончания. При этом до сих пор ведутся споры, справедливо ли был дисквалифицирован и лишён пояса российский боец, а также находилось ли правое колено американца на земле в момент удара. Кто из секундантов посоветовал чемпиону провести запрещённый удар, мог ли претендент продолжать биться и состоится ли реванш — разбирался RT.

Было ли решение дисквалифицировать Яна правильным?

В поединке с Алджэмейном Стерлингом российский боец намеренно нанёс запрещённый удар, за что понёс соизмеримое наказание. Согласно правилам смешанных единоборств, применяемым в штате Невада, по находящемуся на земле (grounded) оппоненту запрещается биться коленями и ногами. Нарушение карается либо лишением очков, либо дисквалификацией — в зависимости от того, может ли соперник продолжить битву.

При этом лежащим считается боец, касающийся земли тремя любыми точками тела — в случае Стерлинга это были две ступни и колено. Однако в это правило в 2018 году была внесена поправка, касающаяся рук — отныне запрещённым считается лишь удар по противнику, обе руки которого находятся на настиле (так как многие спортсмены стали целенаправленно опускать одну руку на канвас). При этом в случае с опущенным на землю коленом или любой другой частью тела, трактовка осталась прежней.

Этот нюанс, касающийся рук, Яну разъясняли перед схваткой со Стерлингом, как он признался на конференции. Это вполне могло дезориентировать спортсмена, когда он увидел, что руки соперника не касаются настила.

Логично ли было отдавать пояс Стерлингу?

В отличие от самой дисквалификации, данное решение вызывает серьёзные споры. Несомненно, Пётр нарушил правила и с учётом сложившихся обстоятельств его должны были признать проигравшим. Однако в Единых правилам смешанных единоборств ничего не сказано о том, меняет ли титул владельца в случае подобного завершения дуэли или нет. Как известно, ранее в UFC подобного не происходило, поэтому битва Яна и Стерлинга уже стала по-своему исторической.

В итоге, решение Абсолютного бойцовского чемпионата получилось крайне спорным и не пришлось по душе даже самому Стерлингу. Алджэмейн сам был не рад подобной развязке и демонстративно снял с себя пояс после награждения, но даже это не уберегло его от жёсткой критики и насмешек со стороны коллег. При этом Дана Уайт и компания могли избежать подобного исхода, если бы объявили титул вакантным. Таким образом, UFC «убил бы сразу двух зайцев»: наказал Петра за проступок и сделал заявку на реванш.

Что именно говорили Яну угловые?

По окончании боя одной из самых обсуждаемых тем стала работа секундантов россиянина во время поединка. Многие заметили, как в ключевой эпизод битвы Ян обратился к своим угловым за советом, после чего нанёс запрещённый удар коленом. Впоследствии экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор Дэниел Кормье сделал вывод, что именно данное наставление привело к попаданию коленом по голове Стерлинга и последующей дисквалификации.

Также по теме Запрещённый удар коленом и потеря титула: почему бой между Яном и Стерлингом завершился скандалом Пётр Ян не сумел успешно провести первую защиту титула UFC в легчайшем весе. В четвёртом раунде российский боец нанёс запрещённый удар...

Однако спустя сутки ESPN опубликовал видеозапись, на которой можно различить, что именно говорят Яну его угловые. За несколько секунд до случившегося наставник россиянина по джиу-джитсу Маркос Да Матта произносит реплику «Just punch». На русский язык её можно перевести как «просто бей», но на английском она могла нести в себе и немного иной смысл. В нём слово «punch» означает исключительно удар кулаком, в то время как «kick» — ногой. Поэтому можно предположить, что бразилец подсказывал Петру бить именно руками, не подключая другие части тела, чтобы не нарушить правила.

При этом Да Матта озвучил свои рекомендации до того, как Ян лично обратился к углу. А на вопрос, наносить ли удар коленом, ему ответил один из двух секундантов-россиян. Судя по видео, им оказался Алексей Сорокин, в тот момент находившийся во втором ряду — рядом с соотечественником Денисом Лаврентьевым.

Отдельных комментариев заслуживает реакция всех четверых на случившееся. Если Да Матта и Лаврентьев сразу осознали, что Ян нарушил правил, и схватились за голову, то остальные явно не разобрались в эпизоде. Особенно стоит отметить тренера по боксу Джона Хатчинсона, который несколько раз произнёс: «Да!» и победно вскинул руки.

Могли ли угловые видеть, что Стерлинг не находится в лежачем положении?

Данный вопрос становится актуален с учётом появления в сети фотографии, на которой практически удалось запечатлеть момент сразу после попадания по голове Стерлинга. На ней видно, что правое колено (третья точка) Стерлинга находится в паре сантиметров от канваса. Если перед ударом оно находилось в таком же положении, боец не обладал статусом «лежащего», а удар Яна не являлся запрещённым. В таком случае угловые Петра могли заметить это и дать ему соответствующую подсказку. Но их расположение у клетки ставит под вопрос данную теорию.

Исходя из того, где находилась команда Стерлинга, можно сделать вывод, что угловые Яна располагались прямо напротив. Тогда они отчётливо могли видеть лишь левую ногу Алджэмейна, в то время как колено правой находилось несколько дальше и могло быть заслонено шортами. В этих условиях вряд ли они способны были однозначно ответить на вопрос, имеет ли Пётр право бить коленом. Особенно с учётом того, что совет давал Сорокин, сидевший во втором ряду.

Также стоит уделить отдельное внимание фотографии. С одной стороны, она может быть свидетельством невиновности Яна, но здесь нужно учесть несколько нюансов. Во-первых, на снимке Алджэмейн уже получил удар в лицо, что вполне могло заставить его изменить положение тела и оторвать колено от земли. Во-вторых, в любом случае Ян поступил недальновидно и пошёл на необоснованный риск. Россиянин имел множество вариантов для продолжения (удары кулаками в голову, попытка «гильотины», переход за спину и удушение сзади), но выбрал самый опасный, за что и поплатился. И окончательное решение принимал именно он, а не его угловые.

Действительно ли Стерлинг симулировал?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Удар в висок получился очень чувствительным, а Стерлинг действительно долгое время не мог прийти в себя. Однако не исключено, что Алджэмейн мог немного подыграть после того, как рефери Марк Смит с ходу заявил, что Пётр преднамеренно ударил оппонента. Таким образом, американец мог осознавать, что в случае отказа от продолжения дуэли будет объявлен победителем. Если бы вина россиянина не была доказана, схватка могла быть объявлена несостоявшейся, а пояс — остаться у действующего обладателя.

С другой стороны Стерлинг получил серьёзный урон и вряд ли был способен на равных биться с Яном в концовке. Особенно с учётом того, что к этому моменту он уже заметно устал и начинал уступать. Если бы он решил продолжить бой в таком состоянии, то в кратчайшие сроки оказался бы в нокауте и повторил судьбу Эдсона Барбозы. В 2015-м тот пропустил запрещённый удар в битве с Тони Фергюсоном, но заявил о готовности драться, хотя находился в очень тяжёлом состоянии. Американец воспользовался этим и вскоре поймал его на удушение Д’Арса.

Получит ли Ян шанс провести реванш?

Судя по всему, ответный поединок между Стерлингом и Яном является лишь вопросом времени. Об этом уже сказали глава UFC Дана Уайт и менеджер россиянина Саят Абдрахманов. Согласно информации источников СМИ, не против и сам американец. Хотя его мнение вряд ли будет серьёзно интересовать матчмейкеров. Все понимают, что его победа стала скорее случайностью, а он сам не в праве диктовать условия. Поэтому вопрос лишь в том, сочтут ли Петра достойным биться возвращение пояса или решат наказать более серьёзно.

При этом претенденты на место Яна уже есть. В первую очередь это экс-чемпион Ти Джей Диллашоу, у которого в январе истекла дисквалификация за допинг. Не исключено, что он потребует права биться за пояс в самое ближайшее время, а UFC не устоит перед возможностью организовать схватку с участием одной из своих главных звёзд. Также не стоит списывать со счетов и Генри Сехудо, который недавно заявил о желании возобновить карьеру. Да, олимпийский чемпион Пекина готов подождать исхода реванша, но решение всё равно остаётся за руководством.