Габдуллин — о дисквалификации Яна: все понимают, что пояс Стерлингу достался не победой

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин высказал мнение о дисквалификации бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна в бою с американцем Алджамейном Стерлингом.

«Всё шло к победе Петра в концовке боя либо нокаутом, либо по очкам. В четвёртом раунде он начал серьёзно доминировать, жёстко заряжаться с каждым промахом Стерлинга, что ожидаемо приводило к досрочной победе. Но дальше мы все видели то, что произошло, и это действие уже не отменить», — приводит слова Габдуллина «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу Союза ММА России.

Он отметил, что возможно в данной ситуации свою роль сыграли эмоции Яна.

«То, что титул ушёл в другую сторону, все понимают, что пояс Стерлингу достался не победой. Думаю, что Пётр своё ещё возьмёт» — добавил глава Союза ММА России.

В четвёртом раунде боя Ян нанёс запрещённый удар находящемуся в партере Стерлингу. Россиянин был дисквалифицирован и лишён титула.

Ранее Ян затруднился ответить на вопрос, симулировал ли Стерлинг в бою с ним.