Ян: не знаю, симулировал ли Стерлинг

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян затруднился ответить на вопрос, симулировал ли боль Алджэмейн Стерлинг боль после запрещённого удара от россиянина.

«Я видел только, как Стерлинг лежал, погибал... Симулировал ли он? Я не знаю, надо у него спросить. Нужно со стороны посмотреть на эту ситуацию. Не хочу преждевременно высказываться по этому поводу. Это был чисто бой, ничего личного. Повтор я ещё не смотрел. Нужно посмотреть, проанализировать, что произошло, и двигаться дальше», — сказал Ян в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Поединок состоялся на турнире UFC 259. В четвёртом раунде россиянин выбросил запрещённый удар, из-за чего ему было присуждено поражение. Ян был лишён титула. Соответственно, чемпионом UFC в легчайшем весе стал Стерлинг.

Ранее Махачев признался, что был расстроен дисквалификацией Яна.