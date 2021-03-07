Ян: не знаю, симулировал ли Стерлинг

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян затруднился ответить на вопрос, симулировал ли боль Алджэмейн Стерлинг боль после запрещённого удара от россиянина.
Ян: не знаю, симулировал ли Стерлинг
  • © UFC/Zuffa LLC

«Я видел только, как Стерлинг лежал, погибал... Симулировал ли он? Я не знаю, надо у него спросить. Нужно со стороны посмотреть на эту ситуацию. Не хочу преждевременно высказываться по этому поводу. Это был чисто бой, ничего личного. Повтор я ещё не смотрел. Нужно посмотреть, проанализировать, что произошло, и двигаться дальше», — сказал Ян в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Поединок состоялся на турнире UFC 259. В четвёртом раунде россиянин выбросил запрещённый удар, из-за чего ему было присуждено поражение. Ян был лишён титула. Соответственно, чемпионом UFC в легчайшем весе стал Стерлинг.

Ранее Махачев признался, что был расстроен дисквалификацией Яна.

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