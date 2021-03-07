Махачев признался, что был расстроен дисквалификацией Яна
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«Это закрыло мою радость. Когда Стерлинг сел на колени, я подумал: «Только не бей». А Пётр ударил. Ну ничего, по бою было видно: Ян контролировал весь бой, превосходил Стерлинга во всех аспектах, в том числе в борьбе. Соперник снял с себя пояс. Это говорит о том, что Петру дадут реванш», — сказал Махачев YouTube-каналу «Ушатайка».
Махачев на турнире UFC 259 победил удушающим приёмом Дрю Добера.
Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян был лишён титула за запрещённый удар коленом в четвёртом раунде боя со Стерлингом и проиграл дисквалификацией.
Ранее глава UFC выразил заинтересованность в проведении реванша Яна и Стерлинга.