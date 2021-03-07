Махачев признался, что был расстроен дисквалификацией Яна

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев прокомментировал поражение дисквалификацией соотечественника Петра Яна от Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 259.

«Это закрыло мою радость. Когда Стерлинг сел на колени, я подумал: «Только не бей». А Пётр ударил. Ну ничего, по бою было видно: Ян контролировал весь бой, превосходил Стерлинга во всех аспектах, в том числе в борьбе. Соперник снял с себя пояс. Это говорит о том, что Петру дадут реванш», — сказал Махачев YouTube-каналу «Ушатайка».

Махачев на турнире UFC 259 победил удушающим приёмом Дрю Добера.

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян был лишён титула за запрещённый удар коленом в четвёртом раунде боя со Стерлингом и проиграл дисквалификацией.

Ранее глава UFC выразил заинтересованность в проведении реванша Яна и Стерлинга.