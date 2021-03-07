Глава UFC выразил заинтересованность в проведении реванша Яна и Стерлинга

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что намерен организовать реванш экс-чемпиона организации в легчайшем весе Петра Яна и нового обладателя титула Алджамейна Стерлинга.

На вопрос, хочет ли Уайт организовать реванш, он ответил: «Да». При этом руководитель организации затруднился сказать, когда этот поединок может состояться.

Поединок между ними состоялся на турнире UFC 259. В четвёртом раунде Ян нанёс запрещённый удар, из-за чего ему было присуждено поражение. Чемпионом UFC в легчайшем весе стал Стерлинг.

Ранее были опубликованы судейские записки боя Яна со Стерлингом на UFC 259.