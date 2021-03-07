Глава UFC выразил заинтересованность в проведении реванша Яна и Стерлинга

Короткая ссылка
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что намерен организовать реванш экс-чемпиона организации в легчайшем весе Петра Яна и нового обладателя титула Алджамейна Стерлинга.
Глава UFC выразил заинтересованность в проведении реванша Яна и Стерлинга
  • © UFC/Zuffa LLC

На вопрос, хочет ли Уайт организовать реванш, он ответил: «Да». При этом руководитель организации затруднился сказать, когда этот поединок может состояться.

Поединок между ними состоялся на турнире UFC 259. В четвёртом раунде Ян нанёс запрещённый удар, из-за чего ему было присуждено поражение. Чемпионом UFC в легчайшем весе стал Стерлинг.

Ранее были опубликованы судейские записки боя Яна со Стерлингом на UFC 259.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить