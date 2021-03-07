Опубликованы судейские записки боя Яна со Стерлингом на UFC 259

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян побеждал американца Алджамейна Стерлинга в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе на турнире UFC 259.

По мнению судей, Пётр выиграл два раунда из трёх: по итогам первого раунда победу Яну отдали двое из трёх судей, а по итогам третьего — все трое. Перед началом четвёртого раунда Пётр Ян одерживал победу над Стерлингом раздельным решением судей — 29:28, 29:28, 28:29.

В четвёртом раунде российский спортсмен нанёс запрещённый удар коленом в голову находящемуся на канвасе противнику. После удара Стерлинг пролежал несколько минут и не смог продолжить поединок. Судьи отдали победу и титул американцу.

Ранее Ян выразил желание провести реванш cо Стерлингом.