Опубликованы судейские записки боя Яна со Стерлингом на UFC 259
- © UFC/Zuffa LLC
По мнению судей, Пётр выиграл два раунда из трёх: по итогам первого раунда победу Яну отдали двое из трёх судей, а по итогам третьего — все трое. Перед началом четвёртого раунда Пётр Ян одерживал победу над Стерлингом раздельным решением судей — 29:28, 29:28, 28:29.
В четвёртом раунде российский спортсмен нанёс запрещённый удар коленом в голову находящемуся на канвасе противнику. После удара Стерлинг пролежал несколько минут и не смог продолжить поединок. Судьи отдали победу и титул американцу.
Ранее Ян выразил желание провести реванш cо Стерлингом.