Опубликованы судейские записки боя Яна со Стерлингом на UFC 259

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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян побеждал американца Алджамейна Стерлинга в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе на турнире UFC 259.
Опубликованы судейские записки боя Яна со Стерлингом на UFC 259
  • © UFC/Zuffa LLC

По мнению судей, Пётр выиграл два раунда из трёх: по итогам первого раунда победу Яну отдали двое из трёх судей, а по итогам третьего — все трое. Перед началом четвёртого раунда Пётр Ян одерживал победу над Стерлингом раздельным решением судей — 29:28, 29:28, 28:29.

В четвёртом раунде российский спортсмен нанёс запрещённый удар коленом в голову находящемуся на канвасе противнику. После удара Стерлинг пролежал несколько минут и не смог продолжить поединок. Судьи отдали победу и титул американцу. 

Ранее Ян выразил желание провести реванш cо Стерлингом.

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