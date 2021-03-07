Ян: c удовольствием проведу реванш со Стерлингом

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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян заявил, что готов на повторный поединок с Алджамейном Стерлингом, который завладел титулом чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.
Ян: c удовольствием проведу реванш со Стерлингом
  • Reuters

«Это обидно и досадно. Но думаю, что он как боец в таком поединке не примет такой пояс. Нам организуют реванш, и я с удовольствием его проведу. Сегодня у меня был план первые раунды просто подёргивать его, давать ему работать, пинаться много, тратить энергию, а уже в поздних раундах делать свою работу. Ничем он не удивил. Я знал, что он будет делать, забирать мне спину, локтями я ему не давал бить. Очень расстроюсь, если не будет реванша, но я и так уже расстроен, как всё вышло», — заявил Ян на пресс-конференции.

В четвёртом раунде боя россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову по находящемуся в партере сопернику и был дисквалифицирован. Победителем боя признали Стерлинга, который завладел титулом Яна.

Ранее Ян объяснил, почему нанёс запрещённый удар в бою со Стерлингом.

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