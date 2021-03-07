Ян объяснил, почему нанёс запрещённый удар в бою со Стерлингом

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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян заявил, что не слышал подсказки от своего угла перед тем, как нанести запрещённый удар коленом в поединке с Алджамейном Стерлингом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 259.
Ян объяснил, почему нанёс запрещённый удар в бою со Стерлингом
  • Reuters

«Вы сами всё видели. Даже не знаю, что сказать. Я понимаю, что допустил ошибку с точки зрения правил. Был сфокусирован на том, как стоят его руки. Перед боем рефери заходил и именно рассказывал про то, как стоят пальцы и руки. Я обратил внимание, когда он поднял руки и потом ударил. Честно сказать, даже не понял, что мне угол сказал. Я был больше сфокусирован на том, как он руки поднял. Я не увидел, что он на коленях сидел. Думал, на корточках. Не сразу понял, что это запрещённое колено. Руки у него не на канвасе, думал, что всё правильно. Вам со стороны всё виднее, но вы видели, что я выигрывал этот поединок», — сказал Ян после боя.

Россиянин был дисквалифицирован за запрещённый удар коленом и потерял свой титул. Новым чемпионом был признан Стерлинг.

Ранее Ян заявил, что совершил ошибку и поплатился за неё.

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