Ян: я совершил ошибку и поплатился за неё

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян извинился за нелегальный удар коленом в голову американцу Алджамейну Стерлингу в поединке за чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

«Я приношу свои извинения и желаю скорейшего выздоровления Алджамейну Стерлингу. Я не хотел наносить запрещённый удар. Я совершил ошибку и поплатился за неё», — написал в своём Twitter Ян.

Россиянин был дисквалифицирован за нанесение запрещённого удара коленом в четвёртом раунде боя на турнире UFC 259. Из-за этого Ян был лишён своего титула и признан проигравшим. Новым чемпионом стал Стерлинг.

Ранее Тактаров обвинил Стерлинга в актёрской игре в поединке с Яном.