Тактаров обвинил Стерлинга в актёрской игре в поединке с Яном

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Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров прокомментировал исход поединка за титул в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем ямайского происхождения Алджамейном Стерлингом, который завершился дисквалификацией действующего чемпиона.
Тактаров обвинил Стерлинга в актёрской игре в поединке с Яном
  • Reuters

«Дана Уайт потирает руки, теперь надо реванш раскручивать. Народ за Петра, он одним ударом завоевал любовь и сострадание всего спортивного человечества. Думаю, он завоевал аудиторию Америки и даже Ямайки, потому что была видна плохая актёрская игра Стерлинга. Он специально подставлял голову под этот удар — всё было предсказуемо. Вопрос в другом: кто дал совет от угла Петра? Может быть, им что-то показалось или же правила не читали. Сложно сказать. В любом случае Пётр Ян от этого боя больше выиграл, чем проиграл. UFC — это в первую очередь любовь болельщиков, сколько людей на тебя смотрят и хотят видеть твою победу, даже если ты проигрываешь. Сейчас это отличная и бесплатная пиар-кампания, посмотрим, как всё сложится. Конечно, когда ты выигрываешь бой, зная, что может быть ошибка, и вот так вот завершать бой — для чего? Для Даны Уайта круто, теперь мы имеем бой, который все захотят просмотреть, это успех. Посмотрим, что скажет он сам, но я думаю, что он скажет примерно то, что я сказал. Сейчас он будет вкладываться в этот поединок и пиарить его», — цитирует Тактарова Sport24.

Ян был дисквалифицирован за запрещённый удар коленом по находящемуся в партере сопернику в четвёртом раунде боя и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории.

Ранее Нурмагомедов объяснил, почему Ян нанёс запрещённый удар коленом.

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