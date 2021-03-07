Нурмагомедов объяснил, почему Ян нанёс запрещённый удар коленом

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему бывший обладатель титула в легчайшем дивизионе Пётр Ян нанёс запрещённый удар коленом, который стоил ему пояса в бою с американцем Алджамейном Стерлингом.
Нурмагомедов объяснил, почему Ян нанёс запрещённый удар коленом
  • РИА Новости

Как заявил комментатор UFC Джо Роган во время интервью со Стерлингом, после эпизода с запрещённым ударом Яна Нурмагомедов объяснил организаторам, что команда «Бей коленом!» поступила от секундантов, а сам Пётр «на автомате» выполнил указание.

Россиянин проиграл бой дисквалификацией и лишился своего титула. Новым чемпионом был признан Алджамейн Стерлинг.

Ранее Стерлинг заявил, что это не тот способ, которым он хотел победить.

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