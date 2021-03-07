Стерлинг: это не тот способ, которым я хотел победить

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался о решении судей отдать ему победу в бою с россиянином Петром Яном.

«Это полная ерунда. Я считал, что бой был очень близким. Это не то, как я хотел выиграть. Не то, как представлял себе. Это ерунда. Я всё понимаю, между нами была накалённая атмосфера. Я хотел продолжать. Думаю, болельщикам нравился бой. Это был претендент на лучший поединок года до этой ситуации. Извините, болельщики. Я надеюсь вернуться и провести повторный поединок», — сказал Стерлинг после боя.

Американец не смог продолжить поединок после того, как получил запрещённый удар в голову от Яна. За это нарушение россиянин был дисквалифицирован и потерял свой титул.

Ранее сообщалось, что Стерлинг выбросил пояс UFC после того, как был объявлен чемпионом.