Стерлинг — критикам: я завоевал пояс UFC не так, как мне представлялось

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Новый чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг ответил критикам после присуждения победы и титула из-за дисквалификации россиянина Петра Яна за запрещённый удар.
Стерлинг — критикам: я завоевал пояс UFC не так, как мне представлялось
  • Reuters

«Я завоевал пояс UFC не так, как мне представлялось. Но я не сделал ничего противозаконного. Мои друзья и семья пролетели много миль, чтобы увидеться со мной, и попросили меня поднять пояс в качестве чемпиона, поскольку я вёл себя именно так. Если это оскорбляет вас — значит, в вашей жизни нет любви и вам нужно разобраться со своими проблемами. Я чемпион. Но лично я не чувствую себя на 100% чемпионом, пока не защищу титул так, как, мне казалось, я должен был его выиграть. Как бы то ни было, не могу дождаться признания. Впереди яркое будущее, и очень интересно посмотреть, что принесёт оно мне и моей команде. Не отклоняйтесь от курса. Вносите коррективы. Жизнь продолжается», — написал Стерлинг в своём Instagram.

В четвёртом раунде боя Ян нанёс запрещённый удар находившемуся в партере Стерлингу. Россиянин был дисквалифицирован и лишён титула, который был передан американцу.

Ранее сообщалось, что Стерлинг жёстко ответил на оскорбление Яна.

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