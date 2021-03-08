Стерлинг жёстко ответил на оскорбление Яна
«Пётр, позволь мне пробить тебе чистый удар коленом в висок, пока ты этого не будешь видеть. Посмотрим, кто тогда будет клоуном. Могу признать, что в четвёртом раунде ты стал попадать чаще, но статистически наш поединок был близок, даже невзирая на то что я рано устал. Клоун здесь ты», — написал Стерлинг в Instagram.
В четвёртом раунде боя Ян нанёс запрещённый удар находившемуся в партере Стерлингу. Россиянин был дисквалифицирован и лишён титула, который передали его сопернику.
Ранее сообщалось, что Ян назвал Стерлинга клоуном.