Стерлинг жёстко ответил на оскорбление Яна

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Новый чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг отреагировал на оскорбление Петра Яна после их титульного поединка.

«Пётр, позволь мне пробить тебе чистый удар коленом в висок, пока ты этого не будешь видеть. Посмотрим, кто тогда будет клоуном. Могу признать, что в четвёртом раунде ты стал попадать чаще, но статистически наш поединок был близок, даже невзирая на то что я рано устал. Клоун здесь ты», — написал Стерлинг в Instagram.

В четвёртом раунде боя Ян нанёс запрещённый удар находившемуся в партере Стерлингу. Россиянин был дисквалифицирован и лишён титула, который передали его сопернику.

Ранее сообщалось, что Ян назвал Стерлинга клоуном.

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