Ян назвал Стерлинга клоуном
Грузинский боец Мераб Двалишвили опубликовал в своём Instagram совместный снимок со Стерлингом, на котором тот держит чемпионский пояс. Ян в комментариях назвал бойцов клоунами, а на свой странице в сториз с иронией отметил, что со Стерлингом всё в порядке.
В четвёртом раунде боя Ян нанёс запрещённый удар находившемуся в партере Стерлингу. Россиянин был дисквалифицирован и лишён титула, который передали его сопернику.
Ранее Олег Тактаров отметил, что в таких боях, как Ян — Стерлинг, рождаются легенды.