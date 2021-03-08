Ян назвал Стерлинга клоуном

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян отреагировал на фото с Алджамейном Стерлингом после их поединка за титул UFC в легчайшем весе.

Грузинский боец Мераб Двалишвили опубликовал в своём Instagram совместный снимок со Стерлингом, на котором тот держит чемпионский пояс. Ян в комментариях назвал бойцов клоунами, а на свой странице в сториз с иронией отметил, что со Стерлингом всё в порядке.

В четвёртом раунде боя Ян нанёс запрещённый удар находившемуся в партере Стерлингу. Россиянин был дисквалифицирован и лишён титула, который передали его сопернику.

Ранее Олег Тактаров отметил, что в таких боях, как Ян — Стерлинг, рождаются легенды.