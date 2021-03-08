Алиханов считает, что Стерлинг притворялся после удара коленом от Яна

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Российский боец Абу-Муслим Алиханов высказался о дисквалификации своего соотечественника Петра Яна на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 259 за запрещённый удар коленом в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом.
Алиханов считает, что Стерлинг притворялся после удара коленом от Яна
  • Reuters

«Я на 100% уверен, что Стерлинг притворялся. Когда попадают нормально по голове, то человек теряет сознание. А этот как будто всю ночь без тёплых вещей на Эвересте находился: туда катился, сюда катился. Сначала он пояс надел, потом выкинул, сказав, что он ему не нужен, а потом выставляет фото с ним. Это не мужской путь. Петя ведь не специально это сделал. Он сам не хотел этого», — приводит слова Алиханова metaratings.ru.

В четвёртом раунде боя Ян нанёс удар коленом по сопернику, находящемуся в партере, и был дисквалифицирован. Россиянин потерял пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.

Ранее менеджер Яна заявил о намерении добиться скорейшего реванша со Стерлингом.

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