Менеджер Яна заявил о намерении добиться скорейшего реванша со Стерлингом

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Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Петра Яна, сообщил о намерении добиться незамедлительного реванша с американцем Алджамейном Стерлингом.
Менеджер Яна заявил о намерении добиться скорейшего реванша со Стерлингом
  • Reuters

«Конечно, неприятная ситуация и не тот исход, которого мы ждали и хотели. Но точка в этом противостоянии не поставлена — будет реванш. Стерлинг сам сказал, что хочет реванш, в UFC хотят реванш. Естественно, мы тоже хотим его как можно скорее. Здесь единственная сложность только в том, когда пройдёт бой. Всё будет зависеть от готовности Стерлинга. Нужно набраться терпения и уже в ответном поединке не оставлять никаких вопросов», — приводит слова Абдрахманова РИА Новости.

В четвёртом раунде боя Ян нанёс запрещённый удар находившемуся в партере Стерлингу. Россиянин был дисквалифицирован и лишён титула, который был передан американцу.

Ранее Стерлинг ответил критикам после присуждения победы и титула из-за дисквалификации Яна за запрещённый удар.

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