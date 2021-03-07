Запрещённый удар коленом и потеря титула: почему бой между Яном и Стерлингом завершился скандалом

Пётр Ян не сумел успешно провести первую защиту титула UFC в легчайшем весе. В четвёртом раунде российский боец нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении Алджэмейну Стерлингу. Уроженец Екатеринбурга был дисквалифицирован и лишён пояса. При этом американец оказался расстроен подобным завершением поединка и бросил трофей на землю.

На бумаге первая защита Петром Яном титула в легчайшем весе обещала быть не самой простой. Как известно, поединки делают стили, а Алджэмейн Стерлинг казался не самым удобным соперником для россиянина. Да, в стойке он уступал чемпиону, но был способен создать ему множество проблем в партере. Чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу и выступления в третьем дивизионе NCAA по борьбе были тому подтверждением. О его навыках также говорили четвёртое место в истории дивизиона по продолжительности контроля (45 минут 34 секунды) и шестое — по длительности нахождения в доминирующей позиции (30 минут 17 секунд).

Кроме того, для Яна встреча со Стерлингом должна была стать настоящей проверкой на прочность. Несмотря на солидный послужной список из 16 битв, за свою карьеру россиянин ещё не дрался с таким опасным оппонентом. К моменту их сражения Жозе Алдо и Юрайя Фейбер уже прошли свой пик, Джон Додсон находился в неудобной для себя весовой категории, а Джимми Ривера всегда был не более чем средним бойцом. Поэтому хоть Пётр Ян и считался фаворитом, абсолютной уверенности в его успехе не было ни у болельщиков, ни у экспертов. В частности, подобного мнения придерживался президент M-1 Global Вадим Финкельштейн.

«Опаснее Стерлинга Ян ещё не встречал никого. Он опаснее Альдо. По крайней мере потому, что бразилец уже не тот: годы берут своё. Я не уверен в победе Петра на 100%. Такого не бывает», — заявлял Финкельштейн «Чемпионату».

Что касается самих бойцов, то в преддверии схватки более уверенным в своих силах смотрелся Ян. Это проявилось как во время заключительной пресс-конференции, так и в ходе процедуры взвешивания, завершившейся дуэлью взглядов. Пётр был спокоен, но при этом всем своим видом показывал, что считает себя сильнее Алджэмейна, в то время как Стерлинг временами выглядел немного растерянным. Не помогали даже попытки треш-тока, ни одна из которых так и не смогла задеть россиянина за живое.

Первый раунд получился сверхнасыщенным, причём начало вышло обескураживающим для фанатов Яна. Он действовал пассивно и предпочитал пятиться назад, позволяя Стерлингу быть первым номером. Американец здорово использовал это преимущество, отметился неплохим фронт-киком по корпусу, но самыми яркими стали его удары коленом в голову. Могло показаться, что второй способен спровоцировать нокдаун, но россиянин выдержал.

Вторая половина пятиминутки осталась за Яном, а Стерлинг четырежды оказался на канвасе. Сначала Пётр перехватил удар ногой Алджэмейна и провёл подсечку, а затем и вовсе отправил соперника в нокдаун. Правый прямой пришёлся точно в челюсть американца и усадил того на канвас. Потом он упал в результате филигранного лоу-кика под опорную ногу и тейкдауна. Россиянин продемонстрировал, что также неплох в борьбе и воткнул визави головой в настил.

Несмотря на это, в целом Стерлинг неплохо провёл первый отрезок и превзошёл ожидания многих болельщиков. По значимым ударам он практически вдвое превзошёл Яна (27:14) и также занёс в актив тейкдаун. И тем не менее в его действиях не чувствовалось уверенности. Он много суетился, часто проваливался и оставался в полупозиции. Во втором отрезке его ошибки никуда не исчезли, но ставка на борьбу помогла сократить их количество. Петру в основном приходилось защищаться от проходов в ноги и работать в клинче у сетки.

Начиная с третьего раунда Ян стал взвинчивать темп. Стерлинг немного подустал и позволил чемпиону действовать первым номером. Пётр стал активно обрабатывать ноги Алджэмейна и всё больше попадать по голове визави. Именно в этой пятиминутке он впервые превзошёл претендента по числу значимых ударов (30:29), а также оформил три тейкдауна.

В четвёртом отрезке Ян продолжил развивать преимущество. Боксёрские двойки всё чаще приходились в цель, а Стерлинг казался растерянным. Его удары ногами выглядели неакцентированными, а из-за усталости он не мог пройти в ноги. Казалось, что он находится в безвыходном положении и рискует уже в скором времени проиграть досрочно, но всё сложилось иначе. Алджэмейн оказался на настиле и получил запрещённый удар коленом в голову.

Согласно правилам UFC, лежащим на земле (grounded) считается боец, касающийся её более, чем двумя точками. Это всецело соответствует положению, в котором находился Стерлинг. На настиле были две его ступни, а также правое колено. В связи с этим Ян долгое время сомневался, стоит ли наносить удар и даже поинтересовался у своего угла. Но неожиданно получил утвердительный ответ, что оказалось в корне неверно.

Пауза продлилась более пяти минут. Всё это время Стерлинг лежал на спине, лишь изредка предпринимая попытки подняться. При этом он находился в сознании и, судя по всему, надеялся, что сумеет продолжить битву. Однако приглашённый в октагон врач оказался иного мнения. Он провёл осмотр, побеседовал с претендентом и констатировал, что тот не готов биться. От досады Алджэмейн не смог сдержать эмоции и расплакался.

К этому моменту было предельно ясно, что Ян будет дисквалифицирован за запрещённый удар коленом в голову. Интрига состояла лишь в том, лишат ли его пояса либо поединок будет объявлен несостоявшимся. Но в итоге руководство UFC приняло решение отобрать звание у россиянина и объявить Стерлинга новым чемпионом в легчайшем весе. Стоит отметить, что ранее трофей Абсолютного бойцовского чемпионата не менял владельца подобным способом. Алджэмейн явно не хотел стать первым в этом списке, поэтому в сердцах бросил его на землю.