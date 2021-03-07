Махачев заявил о готовности провести поединок с Фергюсоном

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев заявил о готовности провести бой с бывшим временным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсоном.

«2020-й был сумасшедшим годом, я потерял многих близких. Бои отменялись. Что же касается следующего поединка, то я давно уже заслужил кого-то из топ-5. Не хочу оставаться скромным. У меня сейчас серия из семи побед подряд. Я буду готов к кому угодно. Тони Фергюсон свободен. Дайте мне кого-то. Я знал Дрю Добера хорошо. Я мог бы сражаться с ним в стойке, но у него хороший удар, поэтому я просто перевёл его в партер», — сказал Махачев после боя.

В настоящее время у россиянина серия из семи побед подряд.

Ранее Махачев победил Добера на турнире UFC 259.