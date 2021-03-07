Махачев победил Добера на турнире UFC 259
Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев одержал победу над американцем Дрю Добером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 259, который проходил в Лас-Вегасе.
Бой проходил при доминировании россиянина и был остановлен в третьем раунде после успешного удушающего приёма.
На профессиональном уровне Махачев одержал 19-ю победу при одном поражении.
Ранее Аскаров победил Бенавидеза на UFC 259.
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