Махачев победил Добера на турнире UFC 259

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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев одержал победу над американцем Дрю Добером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 259, который проходил в Лас-Вегасе.

Бой проходил при доминировании россиянина и был остановлен в третьем раунде после успешного удушающего приёма.

На профессиональном уровне Махачев одержал 19-ю победу при одном поражении.

Ранее Аскаров победил Бенавидеза на UFC 259.

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