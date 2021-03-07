Аскаров победил Бенавидеза на UFC 259

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Аскар Аскаров одержал победу единогласным решением судей над Джозефом Бенавидезом на турнире UFC 259, который проходит в Лас-Вегасе.

Поединок между Аскаром Аскаровым и Джозефом Бенавидезом продлился все три раунда. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу российскому бойцу — 30:27, 30:27 и 30:26.

Аскаров одержал третью победу подряд и остался непобеждённым. На данный момент на его счету 14 побед и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Аскаров отдаст часть гонорара за поединок на турнире UFC 259 своему сопернику Джозефу Бенавидезу из-за того, что ему не удалось уложиться в лимит весовой категории.

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