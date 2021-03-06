Аскаров отдаст часть гонорара от боя в UFC сопернику из-за перевеса

Российский боец Аскар Аскаров отдаст часть гонорара за поединок на турнире UFC 259 своему сопернику Джозефу Бенавидесу из-за того, что ему не удалось уложиться в лимит весовой категории.

По словам представителя команды российского бойца, которые передаёт ТАСС, Бенавидес получит 20% от гонорара Аскарова.

Аскаров, выступающий в наилегчайшем весе — до 57 кг — превысил лимит на 400 граммов.

«Решили не рисковать и не сгонять вес дальше», — пояснил нарушение лимита представитель россиянина.

Турнир UFC 259 пройдёт в ночь 6 на 7 марта по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Махачев сделал вес перед боем с Добером на UFC 259.