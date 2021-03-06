Аскаров отдаст часть гонорара от боя в UFC сопернику из-за перевеса

Короткая ссылка
Российский боец Аскар Аскаров отдаст часть гонорара за поединок на турнире UFC 259 своему сопернику Джозефу Бенавидесу из-за того, что ему не удалось уложиться в лимит весовой категории.
Аскаров отдаст часть гонорара от боя в UFC сопернику из-за перевеса
  • Reuters

По словам представителя команды российского бойца, которые передаёт ТАСС, Бенавидес получит 20% от гонорара Аскарова.

Аскаров, выступающий в наилегчайшем весе — до 57 кг — превысил лимит на 400 граммов.

«Решили не рисковать и не сгонять вес дальше», — пояснил нарушение лимита представитель россиянина.

Турнир UFC 259 пройдёт в ночь 6 на 7 марта по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Махачев сделал вес перед боем с Добером на UFC 259.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить