Аскаров отдаст часть гонорара от боя в UFC сопернику из-за перевеса
- Reuters
По словам представителя команды российского бойца, которые передаёт ТАСС, Бенавидес получит 20% от гонорара Аскарова.
Аскаров, выступающий в наилегчайшем весе — до 57 кг — превысил лимит на 400 граммов.
«Решили не рисковать и не сгонять вес дальше», — пояснил нарушение лимита представитель россиянина.
Турнир UFC 259 пройдёт в ночь 6 на 7 марта по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Махачев сделал вес перед боем с Добером на UFC 259.