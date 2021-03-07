Ян получил дисквалификацию за запрещённый удар коленом и потерял титул чемпиона UFC

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян был дисквалифицирован за запрещённый удар коленом в бою с американцем Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 259, который проходил в Лас-Вегасе.

Стерлинг начал бой с активного прессинга, однако ближе к середине первого раунда Ян провёл несколько успешных атак и сумел потрясти оппонента. К третьему раунду претендент начал уставать и сбавил обороты, а чемпион полностью завладел инициативой. В четвёртом раунде Ян нанёс удар коленом в голову из неправильной позиции, когда Стерлинг не держал руки на канвасе.

Результатом поединка стала дисквалификация российского спортсмена, который потерял титул в своей дебютной защите. Это второе поражение в профессиональной карьере Яна.

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