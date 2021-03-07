Ян получил дисквалификацию за запрещённый удар коленом и потерял титул чемпиона UFC

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян был дисквалифицирован за запрещённый удар коленом в бою с американцем Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 259, который проходил в Лас-Вегасе.
Ян получил дисквалификацию за запрещённый удар коленом и потерял титул чемпиона UFC
  • Reuters

Стерлинг начал бой с активного прессинга, однако ближе к середине первого раунда Ян провёл несколько успешных атак и сумел потрясти оппонента. К третьему раунду претендент начал уставать и сбавил обороты, а чемпион полностью завладел инициативой. В четвёртом раунде Ян нанёс удар коленом в голову из неправильной позиции, когда Стерлинг не держал руки на канвасе. 

Результатом поединка стала дисквалификация российского спортсмена, который потерял титул в своей дебютной защите. Это второе поражение в профессиональной карьере Яна.

Ранее Махачев победил Добера на турнире UFC 259.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить