Сехудо заявил о желании провести бой с Яном и Стерлингом
«Следите за ближайшими новостями. Тройной чемпион возвращается. Думаю, что бой-реванш между Яном и Стерлингом состоится. Лично я бы хотел побить их обоих», — приводит слова Сехудо The Sun со ссылкой на ESPN.
В четвёртом раунде боя Ян нанёс удар коленом по сопернику, находящемуся в партере, и был дисквалифицирован. Россиянин потерял пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.
Ранее менеджер Яна заявил о намерении добиться скорейшего реванша со Стерлингом.