Сехудо заявил о желании провести бой с Яном и Стерлингом

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Генри Сехудо заявил о своём возвращении.

«Следите за ближайшими новостями. Тройной чемпион возвращается. Думаю, что бой-реванш между Яном и Стерлингом состоится. Лично я бы хотел побить их обоих», — приводит слова Сехудо The Sun со ссылкой на ESPN.

В четвёртом раунде боя Ян нанёс удар коленом по сопернику, находящемуся в партере, и был дисквалифицирован. Россиянин потерял пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.

Ранее менеджер Яна заявил о намерении добиться скорейшего реванша со Стерлингом.