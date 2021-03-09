Сехудо заявил о желании провести бой с Яном и Стерлингом

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Американский боец смешанных единоборств (MMA) Генри Сехудо заявил о своём возвращении.

«Следите за ближайшими новостями. Тройной чемпион возвращается. Думаю, что бой-реванш между Яном и Стерлингом состоится. Лично я бы хотел побить их обоих», — приводит слова Сехудо The Sun со ссылкой на ESPN.

В четвёртом раунде боя Ян нанёс удар коленом по сопернику, находящемуся в партере, и был дисквалифицирован. Россиянин потерял пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.

Ранее менеджер Яна заявил о намерении добиться скорейшего реванша со Стерлингом.

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