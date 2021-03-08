Американский боец UFC: удар коленом Яна — тупой и запрещённый

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Американский боец смешанных единоборств Доминик Рейес, выступающий в полутяжёлой весовой категории, прокомментировал поражение россиянина Петра Яна в титульном поединке с Алджамейном Стерлингом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 259.
Американский боец UFC: удар коленом Яна — тупой и запрещённый
  • Reuters

«Люди восстанавливаются быстрее, когда их по-настоящему нокаутируют. На заметку: этот приём Яна — тупой и запрещённый. Он должен был проиграть, если его противник не смог продолжать бой», — написал Рейес на своей странице в Twitter.

В поединке со Стерлингом Ян лишился чемпионского пояса в легчайшем весе. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся на канвасе сопернику. 

Ранее менеджер Яна заявил о намерении добиться скорейшего реванша со Стерлингом.

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