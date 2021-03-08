Американский боец UFC: удар коленом Яна — тупой и запрещённый
- Reuters
«Люди восстанавливаются быстрее, когда их по-настоящему нокаутируют. На заметку: этот приём Яна — тупой и запрещённый. Он должен был проиграть, если его противник не смог продолжать бой», — написал Рейес на своей странице в Twitter.
В поединке со Стерлингом Ян лишился чемпионского пояса в легчайшем весе. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся на канвасе сопернику.
Ранее менеджер Яна заявил о намерении добиться скорейшего реванша со Стерлингом.