Американский боец UFC: удар коленом Яна — тупой и запрещённый

Американский боец смешанных единоборств Доминик Рейес, выступающий в полутяжёлой весовой категории, прокомментировал поражение россиянина Петра Яна в титульном поединке с Алджамейном Стерлингом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 259.

«Люди восстанавливаются быстрее, когда их по-настоящему нокаутируют. На заметку: этот приём Яна — тупой и запрещённый. Он должен был проиграть, если его противник не смог продолжать бой», — написал Рейес на своей странице в Twitter.

В поединке со Стерлингом Ян лишился чемпионского пояса в легчайшем весе. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся на канвасе сопернику.

Ранее менеджер Яна заявил о намерении добиться скорейшего реванша со Стерлингом.