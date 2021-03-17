Британские СМИ считают, что Нурмагомедов вернётся в UFC

Британское издание Daily Mail считает, что фотография чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с бывшим главой организации Лоренцо Фертиттой может означать возвращение российского бойца в лигу.

«Нурмагомедова давно связывают с возвращением в UFC. Фанаты надеются, что перспектива добыть 30-ю победу в карьере подтолкнёт его к впечатляющему возвращению. Нурмагомедов вселил в фанатов надежду на то, что он подумывает о возвращении, после того как поделился фотографией с экс-главой UFC Фертиттой. Уайт не теряет надежды, что ему удастся убедить Нурмагомедова вернуться в бои. Босс UFC отказался лишить его пояса в лёгком весе, несмотря на то что скоро пойдёт уже шестой месяц, как он завершил карьеру», — отмечается в материале издания.

Нурмагомедов опубликовал фото с бывшим генеральным директором UFC Лоренцо Фертиттой и тегнул главу организации Дану Уайта, написав: «Пришли мне локацию».

32-летний россиянин объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 249.

Ранее Нурмагомедов встретился с бывшим генеральным директором UFC.