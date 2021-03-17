Александр Емельяненко заявил о желании перейти в бои без перчаток

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился планами на ближайшее будущее.
Александр Емельяненко заявил о желании перейти в бои без перчаток
  • РИА Новости

«Я хотел бы провести бой без перчаток. Были предложения. Но, к сожалению, виза в США мне закрыта. В России также поступают предложения подраться на голых кулаках. Голым кулаком удар слабее, чем в перчатке. Но травмоопаснее. Много сечек будет и больше крови. Дольше будешь восстанавливаться. Я хочу провести как можно больше боёв за год. Пока что мой рекорд — пять боёв», — заявил Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Лысый хищник».

В последнем поединке, который проходил в августе 2020 года в Сочи, Емельяненко проиграл техническим нокаутом соотечественнику Магомеду Исмаилову.

Ранее сообщалось, что Емельяненко намерен продолжить карьеру после поражения от Исмаилова.

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