Александр Емельяненко заявил о желании перейти в бои без перчаток

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился планами на ближайшее будущее.

«Я хотел бы провести бой без перчаток. Были предложения. Но, к сожалению, виза в США мне закрыта. В России также поступают предложения подраться на голых кулаках. Голым кулаком удар слабее, чем в перчатке. Но травмоопаснее. Много сечек будет и больше крови. Дольше будешь восстанавливаться. Я хочу провести как можно больше боёв за год. Пока что мой рекорд — пять боёв», — заявил Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Лысый хищник».

В последнем поединке, который проходил в августе 2020 года в Сочи, Емельяненко проиграл техническим нокаутом соотечественнику Магомеду Исмаилову.

Ранее сообщалось, что Емельяненко намерен продолжить карьеру после поражения от Исмаилова.