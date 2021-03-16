Президент UFC анонсировал возвращение зрителей после пандемии коронавируса
- Reuters
- © Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports
Как сообщает MMA Weekly, Уайт также анонсировал три титульных боя на турнире.
В главном бою чемпион UFC в полусредней весовой категории американец нигерийского происхождения Камару Усман проведёт защиту пояса против американского бойца смешанных единоборств Хорхе Масвидаля.
Также действующая чемпионка в женской минимальной весовой категории китаянка Чжан Вэйли встретится с американкой Роуз Намаюнас, а чемпионка в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко из Киргизии сразится с бразильянкой Джессикой Андраде.
UFC 261 состоится в Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь с 24 на 25 апреля мск.
Ранее сообщалось, что президент UFC назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире.