Президент UFC анонсировал возвращение зрителей после пандемии коронавируса

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт объявил, что турнир UFC 261 впервые в период пандемии коронавирусной инфекции пройдёт без ограничений на количество зрителей.
Президент UFC анонсировал возвращение зрителей после пандемии коронавируса
  • Reuters
  • © Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

Как сообщает MMA Weekly, Уайт также анонсировал три титульных боя на турнире.

В главном бою чемпион UFC в полусредней весовой категории американец нигерийского происхождения Камару Усман проведёт защиту пояса против американского бойца смешанных единоборств Хорхе Масвидаля.

Также действующая чемпионка в женской минимальной весовой категории китаянка Чжан Вэйли встретится с американкой Роуз Намаюнас, а чемпионка в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко из Киргизии сразится с бразильянкой Джессикой Андраде.

UFC 261 состоится в Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь с 24 на 25 апреля мск.

Ранее сообщалось, что президент UFC назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире.

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