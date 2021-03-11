Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мнением о российском бойце смешанных единоборств (MMA) Хабибе Нурмагомедове.

«Хабиб Нурмагомедов не тормозит дивизион. Как он может тормозить дивизион? Всем этим ребятам нужно драться между собой и доказывать... Вот Дастин Порье, например, первый номер. Но как прошёл его бой с Хабибом?» — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу BT Sport.

Президент UFC назвал Нурмагомедова лучшим бойцом в мире.

«Мне кажется, для Хабиба Нурмагомедова ещё в этом спорте осталось много чего интересного», — добавил он.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры бойца после победы над американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. На счету российского бойца 29 побед в 29 поединках в MMA.

Ранее сообщалось, что Дос Аньос бросил вызов Нурмагомедову в ответ на вызов Махачева.