UFC исключил Нурмагомедова из всех рейтингов

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов был исключён из всех рейтингов промоушена.
UFC исключил Нурмагомедова из всех рейтингов
  • РИА Новости

В результате обновления рейтингов на сайте организации пояс в лёгком весе официально стал вакантным. За него в мае поспорят Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер.

Новым лидером UFC вне зависимости от весовой категории стал экс-чемпион организации в полутяжёлом весе Джон Джонс.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после боя с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который прошёл 24 октября 2020 года. 19 марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что россиянин больше не будет драться.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов станет тренером бывшего чемпиона UFC Рокхолда.

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