Нурмагомедов станет тренером бывшего чемпиона UFC Рокхолда
- Reuters
«Хабиб Нурмагомедов решил взять на себя роль тренера. Он хочет сыграть важную роль в моём возвращении. Хабиб хочет стать тренером года. Он хочет стать следующим великим тренером, идя по пути своего отца», — приводит слова Рокхолда TMZ.
В своём последнем бою в июле 2019 года Люк Рокхолд потерпел поражение от польского бойца MMA Яна Блаховича нокаутом во втором раунде.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.