Нурмагомедов станет тренером бывшего чемпиона UFC Рокхолда

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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов решил стать тренером бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в средней весовой категории американца Люка Рокхолда.
Нурмагомедов станет тренером бывшего чемпиона UFC Рокхолда
  • Reuters

«Хабиб Нурмагомедов решил взять на себя роль тренера. Он хочет сыграть важную роль в моём возвращении. Хабиб хочет стать тренером года. Он хочет стать следующим великим тренером, идя по пути своего отца», — приводит слова Рокхолда TMZ.

В своём последнем бою в июле 2019 года Люк Рокхолд потерпел поражение от польского бойца MMA Яна Блаховича нокаутом во втором раунде.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

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