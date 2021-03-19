Нурмагомедов объявил о завершении карьеры

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов поблагодарил президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта и сообщил, что официально завершил спортивную карьеру.

«Это был хороший ужин с замечательными людьми. Дана Уайт, большое тебе спасибо, брат, и всей команде UFC за возможность проявить себя. Вы, ребята, навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

Боец отметил, что никогда не забудет отношения Уайта к нему.

«Мой отец не забыл, и мои сыновья будут помнить тебя. Спасибо всей команде, партнёрам и всем болельщикам. Надеюсь, вы примете моё решение и поймёте меня», — подытожил боец.

Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 боях в MMA.

Ранее президент UFC назвал Нурмагомедова лучшим бойцом в мире.