Нурмагомедов объявил о завершении карьеры

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов поблагодарил президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта и сообщил, что официально завершил спортивную карьеру.
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры
  • © РИА Новости

«Это был хороший ужин с замечательными людьми. Дана Уайт, большое тебе спасибо, брат, и всей команде UFC за возможность проявить себя. Вы, ребята, навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

Боец отметил, что никогда не забудет отношения Уайта к нему.

«Мой отец не забыл, и мои сыновья будут помнить тебя. Спасибо всей команде, партнёрам и всем болельщикам. Надеюсь, вы примете моё решение и поймёте меня», — подытожил боец.

Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 боях в MMA.

Ранее президент UFC назвал Нурмагомедова лучшим бойцом в мире.

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