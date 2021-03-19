Нурмагомедов объявил о завершении карьеры
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«Это был хороший ужин с замечательными людьми. Дана Уайт, большое тебе спасибо, брат, и всей команде UFC за возможность проявить себя. Вы, ребята, навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.
Боец отметил, что никогда не забудет отношения Уайта к нему.
«Мой отец не забыл, и мои сыновья будут помнить тебя. Спасибо всей команде, партнёрам и всем болельщикам. Надеюсь, вы примете моё решение и поймёте меня», — подытожил боец.
Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 боях в MMA.
Ранее президент UFC назвал Нурмагомедова лучшим бойцом в мире.